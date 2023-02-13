Голова правління Укргазбанку написав заяву на звільнення

Голова правління Укргазбанку Андрій Кравець написав заяву на звільнення за власним бажанням через погіршення стану здоров’я. Банк очолить його заступник Родіон Морозов. Про це повідомляє пресслужба банку.

Голова правління Укргазбанку написав заяву на звільнення
Фото: ua.news

«9 лютого 2023 року Андрій Кравець, Голова правління Укргазбанку, повідомив про своє звільнення за власним бажанням через погіршення стану здоров’я», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що 10 лютого наглядова рада банку ухвалила рішення припинити повноваження Кравця та призначила заступника голови правління Родіона Морозова виконуючим обов’язки голови правління Укргазбанку з 13 лютого.

Родіон Морозов

Родіон Морозов працює в Укргазбанку з жовтня 2009 року.

З 2013-го по 2016-ий був радником голови правління банку.

З 2016 року по 2020 рік обіймав посаду директора департаменту екологічного реінжинірингу та впровадження проєктів ресурсозбереження Укргазбанку.

З 15 травня 2020 року і дотепер є членом правління Укргазбанку, заступником голови правління банку.





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