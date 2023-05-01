"Усім приготуватися": голова центробанку РФ попередила про прискорення інфляції

Як можна зрозуміти зі слів Набіулліної, криза очікується до кінця року.

Період різкого уповільнення інфляції, який російська економіка переживала більше року, добігає кінця, далі росіянам слід готуватися до прискорення інфляційних процесів. Про це попередила голова центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, пише The Moscow Times , інформує ZN.ua .

"Наше бачення передбачає поступове наростання інфляційного тиску до кінця року", - сказала вона на прес-конференції після чергового засідання за ключовою ставкою.

На ньому ставку Центробанку було вп'яте поспіль залишено без змін — 7,5% річних. Проте, за словами Набіулліної, ЦБ розглядав варіант підвищення і не виключає, що зробити це все ж таки доведеться вже на найближчих засіданнях.

"Наша логіка полягає в тому, що ми бачимо проіфляційні ризики", - сказала глава ЦБ. Серед них — падіння курсу рубля, який з початку року втратив близько 20% вартості до долара, євро та юаня та відкотився на мінімуми за рік — понад 80 за долар та майже 90 за євро.

Однією з причин волатильності рубля, за словами Набіулліної, стали угоди іноземних компаній щодо виходу з російського ринку: вони купували валюту без жодних обмежень.

ЦБ "підтримує встановлення лімітів" на придбання валюти нерезидентами, сказала Набіулліна.

Проте, визнала вона, навіть якщо курс рубля залишиться на поточних рівнях, це стане проінфляційним фактором на цей рік.