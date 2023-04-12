В Нацбанку прокоментували зниження інфляції в Україні

Споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 21,3%.

У березні темпи зростання цін були нижчими, ніж прогнозував Нацбанк. Споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 21,3% з 24,9% у лютому. Про це йдеться у коментарі НБУ з інфляції, інформує ZN.ua .

Загалом, як зазначає НБУ, стрімке зниження інфляції пов’язане зі значною пропозицією продовольства та пального, кращою ситуацією в енергетиці, поліпшенням інфляційних очікувань та сприятливою ситуацією в готівковому сегменті валютного ринку.

"Водночас уповільнення інфляції також здебільшого пояснюється ефектами бази порівняння минулого року", - додали в НБУ.

Подорожчання оброблених продовольчих товарів суттєво сповільнилося (до 23,5% р/р). Як і в лютому, це значною мірою пояснюється ліпшою, ніж очікувалося, ситуацією в енергетиці. Так, нижчими темпами зростали ціни на хліб та борошняні вироби, кондитерські вироби, безалкогольні напої та консерви. В умовах достатньої пропозиції на внутрішньому ринку та зниження експортних цін повільніше зростала вартість молочних продуктів та соняшникової олії.

Зростання цін на непродовольчі товари також суттєво сповільнилося (18,8% р/р). Така динаміка була очікуваною, по-перше, через ефекти бази порівняння минулого року. По-друге, завдяки поліпшенню курсових та інфляційних очікувань повільніше зростали ціни на товари особистого догляду, одяг та взуття, електроніку, фармацевтичні товари, меблі, побутову техніку, автомобілі.

Темпи зростання вартості послуг майже не змінилися (15,4% р/р). Туристичні послуги, послуги закладів громадського харчування та готелів, а також оренда дорожчали повільніше. "Це може пояснюватися поліпшенням ситуації з енергопостачанням, слабшим попитом та ефектами високої бази порівняння, сформованими масштабним переміщенням населення на початку повномасштабного вторгнення", - зазначають в НБУ.

Натомість швидше зростала вартість медичних, страхових, ветеринарних, телекомунікаційних послуг та послуг салонів краси - під впливом збільшення витрат та меншої пропозиції на тлі поступового відновлення попиту. Також з огляду на збереження високого попиту прискорилося подорожчання послуг електриків та сантехніків.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування зменшилися до 31,6% р/р.

Повільніше зростали ціни на молоко завдяки достатній пропозиції в умовах слабкого попиту та зменшення світових цін. Нижчими темпами дорожчало борошно, крупи та цукор, зважаючи на достатні для задоволення внутрішнього попиту врожаї минулого року. Пригальмувало зростання вартості м’яса з огляду на ефекти від зменшення цін на корми та слабкий попит. Зниження імпортних цін та сприятлива ситуація на валютному ринку зумовили сповільнення подорожчання цитрусових та бананів.

Водночас вищими темпами дорожчали тепличні овочі та морква, скоротилися темпи падіння цін на капусту. Це насамперед пояснюється вичерпанням тимчасових ефектів теплої погоди в зимові місяці.

Суттєво зменшилися темпи подорожчання пального - до 27,9% р/р. Це пояснюється наявністю значних запасів та зниженням світових цін на нафту.