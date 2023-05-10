Депутати ЄС закликають підняти податки для великого бізнесу на тлі рекордної інфляції та зростання боргу

Очікується, що виконавча влада ЄС представить свою пропозицію щодо бюджету на 2024 рік влітку.

Законодавці Європейського союзу проголосували за заклик до Єврокомісії підвищити податки з великих підприємств для фінансування бюджету на 2024 рік через рекордну інфляцію та зростання відсотків за загальним боргом, пише Politico.

Депутати ЄС закликають підняти податки для великого бізнесу на тлі рекордної інфляції та зростання боргу
© unsplash.com/tabrez_syed

Партії, які виступають проти централізованої політики ЄС у сфері податків та витрат, проголосували проти таких планів і закликали Комісію знайти додаткові кошти зі свого річного бюджету, який становить від 160 до 180 млрд євро.

Однак його прихильники зазначають, що додаткові кошти необхідні не лише для підтримки Фонду відновлення та підвищення стійкості, а й для підтримки заходів реагування на зростаючі виклики: від зміни клімату до війни в Україні.

"Ми не можемо підтримувати те, щоб бюджет ЄС становив 1% [від ВВП ЄС], це та межа, з якою ми не можемо працювати. У нас є Україна, стратегічна автономія, фінансування клімату та цифровий перехід – тому нам потрібно більше інвестувати ", - сказала французький євродепутат Валері Хайєр, співавтор законопроекту.

Відсоткові ставки різко зросли з того часу, як ЄС у 2020 році погодився випустити спільні боргові зобов'язання для фінансування грошового банку обсягом 724 млрд євро, який надає гранти та кредити країнам-членам для підтримки інвестицій та реформ.

Серед іншого, парламентський текст схвалює запровадження нових податків на криптоактиви, фінансові операції та іноземні фірми, які платять працівникам менше прожиткового мінімуму.

Альтернативою може стати скорочення проєктів ЄС чи прохання до окремих країн виділити гроші з їхніх національних бюджетів, кажуть прихильники плану.

"Вартість боргу в бюджеті ЄС становитиме понад 15 мільярдів євро на рік - це близько 10 відсотків бюджету", - сказав Жозе Мануель Фернандеш, співавтор доповіді та євродепутат від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП).

"Ці доходи не будуть покаранням для європейських громадян", - додав він, маючи на увазі пропоновані нові податки.

Пропозицію про збільшення власних ресурсів Комісії привітали проєвропейські партії, які традиційно виступають за те, щоб бюджет ЄС менше залежав від внесків країн-членів.

Три найбільші групи в парламенті - ЄНП, лівоцентристські "Соціалісти та демократи" та "Оновлення" - усі проголосували "за". Праві групи "Європейські консерватори та реформісти" та "Ідентичність і демократія" виступили проти звіту, закликавши Комісію скоротити витрати та повторивши висловлювання національних лідерів ЄС, які у минулому підтримували скорочення бюджету ЄС.

Очікується, що виконавча влада ЄС представить свою пропозицію щодо бюджету на 2024 рік влітку, і заклики до додаткових витрат, ймовірно, зустрінуть опір з боку більш економних країн ЄС.

"Існує великий розрив між позицією парламенту та філософією Ради", - сказав журналістам у Страсбурзі іспанський євродепутат Ейдер Рубіаль.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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