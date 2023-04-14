Акції зростають після даних щодо інфляції США, ціна золота наблизилася до максимуму: що потрібно знати вранці

Головні новини до цього ранку.

Фото: pixabay.com

Американські акції зросли у четвер

S&P 500 додав 1,3%, високотехнологічний Nasdaq — 2%, а індекс Dow Jones — 1,1%.

Настрій інвесторів покращився після публікації даних щодо оптової інфляції в США .

Індекс цін виробників у березні знизився на 0,5% у той час, як опитані Dow Jones економісти очікували зростання показника на 0,1%. У річному обчисленні оптова інфляція у березні становила 2,7% порівняно з 4,9% місяцем раніше.

Зниження темпів інфляції поряд зі зростанням щотижневих заявок на допомогу з безробіття говорить про те, що американська економіка поступово сповільнюється, внаслідок чого ФРС, ймовірно, завершить цикл збільшення відсоткових ставок найближчим часом.

Акції Азійсько-Тихоокеанського регіону переважно зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,6%, японський Nikkei додав 1,1%, південнокорейський Kospi подорожчав приблизно на 0,6%, сінгапурський STI та китайський Shanghai Composite додали 0, 3%, а гонконзька Hang Seng практично не змінилася.

Настрій інвесторів в Азії також покращився на тлі зниження рівня інфляції в США та очікувань припинення підвищення процентних ставок у країні з боку ФРС.

Ціни на золото продовжують зростати і майже досягли історичного максимуму

За підсумками вчорашніх торгів спотова ціна золота зросла приблизно на 1,5%, до $2041,49 за унцію, досягнувши нового річного максимуму, і наблизившись до історичного максимуму $2070.

При цьому з початку року золото подорожчало на 12,2%, порівняно зі зростанням S&P 500, приблизно на 7%.

На думку експертів, зростання вартості золота, що продовжується, означає, що інвестори роблять ставку на те, що ФРС завершить кампанію з підвищення відсоткових ставок, навіть якщо показники інфляції значно перевищать цільовий показник у 2%, оскільки економіка країни швидкими темпами сповільнюється.

Така зміна політики ФРС може призвести до того, що вища інфляція стане невід'ємною частиною американської економіки найближчими роками, створюючи середовище, що сприятиме подальшому зростанню цін на золото, зазначають аналітики.

Тим часом на тлі зростання цін на золото акції американських золотовидобувачів впевнено дорожчають з початку року. Так, наприклад, папери Barrick Gold з початку січня додали 12,4%, а капіталізація Kinross Gold та Agnico Eagle Mines збільшилася на +24,6% і 10,7% відповідно.

S&P Global: хедж-фонди активно купували акції фінансових компаній на тлі банківських потрясінь

За даними S&P Global, минулого місяця великі інвестиційні компанії придбали акцій представників фінансового сектора США на $13,5 млрд.

У дослідній фірмі вважають, що хедж-фонди скористалися можливістю купити акції за низькими цінами, припускаючи, що банківська криза насправді не завдасть серйозних збитків галузі.

Так, наприклад, Citadel — один із найприбутковіших хедж-фондів у світі - у березні придбав 5,3% акцій Western Alliance Bancorporation, що було багатьма розцінено як ознаку довіри до потерпілого сектору.

Тим часом у березні хедж-фонди скорочували свої позиції в секторах матеріалів та енергії, зазначили у S&P Global.