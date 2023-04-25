ЄБА попередила, що платіжний ринок чекають великі проблеми через Нацбанк

Проблеми на ринку розпочнуться вже з 1 травня.

У Європейській Бізнес Асоціації заявили, що небанківські фінансові установи стурбовані регуляторним тиском Національного банку України перед закінченням терміну дії ліцензій на переказ коштів у національній валюті (до 1 травня поточного року). Про це йдеться у заяві об'єднання, інформує ZN.ua.

ЄБА попередила, що платіжний ринок чекають великі проблеми через Нацбанк
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НБУ вимагає в рамках авторизації подальшої діяльності ліцензіатів додаткові документи, які не передбачені законодавством, та оригінали документів у письмовій чи електронній формі, що може бути проблематично в умовах воєнного часу.

У ЄБА зазначили, що хоча термін на отримання нових ліцензій закінчиться вже наприкінці тижня, через затягування розгляду документів регулятор досі не видав жодної ліцензії за новим порядком.

"Відсутність ліцензій у небанківських надавачів фінансових послуг може спричинити перебої у роботі платіжного ринку України вже найближчими тижнями, а також призвести до значного скорочення обсягів безготівкових розрахунків та відкату безготівкової економіки, до розвитку якої Нацбанк доклав багато зусиль протягом останніх років", - попереджають в асоціації.

За оцінкою її експертів, через це можливе падіння ринку безготівкових платежів на 35-40%. При регуляторному тиску НБУ на цей сегмент фінансового ринку відбудеться значне скорочення онлайн-сервісів та магазинів, що неминуче вплине на економіку країни. До речі, за даними НБУ, оплата товарів та послуг в інтернеті на кінець року становила 28% за кількістю та майже 18% за сумою всіх безготівкових операцій з платіжними картками, а середня сума однієї операції з оплати товарів та послуг в інтернеті становила 424 гривні, тоді як у торговельній мережі – 328 гривень.

"Слід зазначити, що 94% сум переказів коштів у межах України у 2022 році здійснено у системах переказу, створених небанківськими установами. Таким чином, збереження можливості здійснення платежів з використанням послуг небанківських фінустанов є життєво необхідним для збереження показників безготівкових розрахунків та забезпечення доступу до фінансових послуг для клієнтів", – кажуть у ЄБА.

Бізнес закликає Нацбанк оптимізувати процедуру переліцензування для успішно діючих небанківських надавачів платіжних послуг, щоб зменшити тиск на учасників ринку та сприяти впровадженню технологічних інновацій, передбачених законом про платіжні послуги.


Олена Середа, ZN.ua





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