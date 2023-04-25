ЄБА попередила, що платіжний ринок чекають великі проблеми через Нацбанк

Проблеми на ринку розпочнуться вже з 1 травня.

У Європейській Бізнес Асоціації заявили, що небанківські фінансові установи стурбовані регуляторним тиском Національного банку України перед закінченням терміну дії ліцензій на переказ коштів у національній валюті (до 1 травня поточного року). Про це йдеться у заяві об'єднання, інформує ZN.ua .

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НБУ вимагає в рамках авторизації подальшої діяльності ліцензіатів додаткові документи, які не передбачені законодавством, та оригінали документів у письмовій чи електронній формі, що може бути проблематично в умовах воєнного часу.

У ЄБА зазначили, що хоча термін на отримання нових ліцензій закінчиться вже наприкінці тижня, через затягування розгляду документів регулятор досі не видав жодної ліцензії за новим порядком.

"Відсутність ліцензій у небанківських надавачів фінансових послуг може спричинити перебої у роботі платіжного ринку України вже найближчими тижнями, а також призвести до значного скорочення обсягів безготівкових розрахунків та відкату безготівкової економіки, до розвитку якої Нацбанк доклав багато зусиль протягом останніх років", - попереджають в асоціації.

За оцінкою її експертів, через це можливе падіння ринку безготівкових платежів на 35-40%. При регуляторному тиску НБУ на цей сегмент фінансового ринку відбудеться значне скорочення онлайн-сервісів та магазинів, що неминуче вплине на економіку країни. До речі, за даними НБУ, оплата товарів та послуг в інтернеті на кінець року становила 28% за кількістю та майже 18% за сумою всіх безготівкових операцій з платіжними картками, а середня сума однієї операції з оплати товарів та послуг в інтернеті становила 424 гривні, тоді як у торговельній мережі – 328 гривень.

"Слід зазначити, що 94% сум переказів коштів у межах України у 2022 році здійснено у системах переказу, створених небанківськими установами. Таким чином, збереження можливості здійснення платежів з використанням послуг небанківських фінустанов є життєво необхідним для збереження показників безготівкових розрахунків та забезпечення доступу до фінансових послуг для клієнтів", – кажуть у ЄБА.

Бізнес закликає Нацбанк оптимізувати процедуру переліцензування для успішно діючих небанківських надавачів платіжних послуг, щоб зменшити тиск на учасників ринку та сприяти впровадженню технологічних інновацій, передбачених законом про платіжні послуги.