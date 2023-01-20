«Відкриття» Китаю після трирічного локдауну посилить інфляцію в Європі – голова ЄЦБ
КНР, зокрема, почне імпортувати більше енергоносіїв, що може вплинути на їхні ціни, інформує
Рішення Китаю відновити роботу своєї економіки призведе до зростання інфляції в Європі, оскільки обидві сторони конкурують за більшу кількість енергії,
«Інфляційний тиск збільшиться, тому що рівень енергії, який споживав Китай минулого року, був меншим від того, що він споживатиме цього року, обсяг ЗПГ [зрідженого природного газу], який вони купуватимуть у решти світу, буде вищим, чим те, що ми бачили, а вільних потужностей щодо нафти і газу зараз не так багато», - сказала Лагард.
Міжнародне енергетичне агентство також попереджало, що цього року європейські компанії можуть зіткнутися з більшими витратами при закупівлі природного газу, оскільки конкуренція за цей товар зросте.