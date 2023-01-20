«Відкриття» Китаю після трирічного локдауну посилить інфляцію в Європі – голова ЄЦБ

Рішення Китаю відновити роботу своєї економіки призведе до зростання інфляції в Європі, оскільки обидві сторони конкурують за більшу кількість енергії, заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

«Інфляційний тиск збільшиться, тому що рівень енергії, який споживав Китай минулого року, був меншим від того, що він споживатиме цього року, обсяг ЗПГ [зрідженого природного газу], який вони купуватимуть у решти світу, буде вищим, чим те, що ми бачили, а вільних потужностей щодо нафти і газу зараз не так багато», - сказала Лагард.

Міжнародне енергетичне агентство також попереджало, що цього року європейські компанії можуть зіткнутися з більшими витратами при закупівлі природного газу, оскільки конкуренція за цей товар зросте.