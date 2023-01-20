Економіка світу зараз у кращій ситуації, ніж прогнозувалося, але розслаблятися рано – голова МВФ
Серед ризиків - триваюча війна в Україні та відкриття Китаю після трьох років локдауну, інформує
Стан світової економіки наразі не такий поганий, як очікувалося кілька місяців тому, але це не означає, що вона перебуває в хорошому стані,
"Інфляція, здається, почала рухатися у правильному напрямі, тобто знижуватися, особливо це стосується базової інфляції", - сказала Георгієва.
Позитивним чинником для світової економіки також є зняття карантинних обмежень у Китаї, яке має підтримати глобальне зростання.
"Щодо чого нам слід хвилюватися? По-перше, темпи зростання економіки в 2,7% не можна вважати визначними - це найслабше підвищення ВВП за останні десятиліття, за винятком періоду глобальної фінансової кризи та пандемії COVID-19", - сказала Георгієва.