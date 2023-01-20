Економіка світу зараз у кращій ситуації, ніж прогнозувалося, але розслаблятися рано – голова МВФ

Стан світової економіки наразі не такий поганий, як очікувалося кілька місяців тому, але це не означає, що вона перебуває в хорошому стані, заявила директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Інфляція, здається, почала рухатися у правильному напрямі, тобто знижуватися, особливо це стосується базової інфляції", - сказала Георгієва.

Позитивним чинником для світової економіки також є зняття карантинних обмежень у Китаї, яке має підтримати глобальне зростання.