Економіка світу зараз у кращій ситуації, ніж прогнозувалося, але розслаблятися рано – голова МВФ

Серед ризиків - триваюча війна в Україні та відкриття Китаю після трьох років локдауну, інформує ZN.ua.

Економіка світу зараз у кращій ситуації, ніж прогнозувалося, але розслаблятися рано – голова МВФ
© weforum.org

Стан світової економіки наразі не такий поганий, як очікувалося кілька місяців тому, але це не означає, що вона перебуває в хорошому стані, заявила директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Інфляція, здається, почала рухатися у правильному напрямі, тобто знижуватися, особливо це стосується базової інфляції", - сказала Георгієва.

Позитивним чинником для світової економіки також є зняття карантинних обмежень у Китаї, яке має підтримати глобальне зростання.

"Щодо чого нам слід хвилюватися? По-перше, темпи зростання економіки в 2,7% не можна вважати визначними - це найслабше підвищення ВВП за останні десятиліття, за винятком періоду глобальної фінансової кризи та пандемії COVID-19", - сказала Георгієва.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Обмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельникаОбмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельника
Держфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштівДержфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштів
Квартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривеньКвартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривень
В Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фотоВ Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фото
В ЄБРР розповіли, яких збитків очікує банк через втрати активів у Росії та БілорусіВ ЄБРР розповіли, яких збитків очікує банк через втрати активів у Росії та Білорусі
Блок рекламы


Похожие новости
«Відкриття» Китаю після трирічного локдауну посилить інфляцію в Європі – голова ЄЦБ«Відкриття» Китаю після трирічного локдауну посилить інфляцію в Європі – голова ЄЦБ
Ринок праці в ЄС ще ніколи не був таким жвавим, як зараз. Це значно впливає на інфляцію – президент ЄЦБРинок праці в ЄС ще ніколи не був таким жвавим, як зараз. Це значно впливає на інфляцію – президент ЄЦБ
В "Укренерго" прогнозують покращення ситуації з електрикою на вихіднихВ "Укренерго" прогнозують покращення ситуації з електрикою на вихідних
Китайська економіка відновлюється, але важкоКитайська економіка відновлюється, але важко
Україна відчуває нестачу трансформаторів радянського виробництва – голова "Укренерго"Україна відчуває нестачу трансформаторів радянського виробництва – голова "Укренерго"
За 10 років Дубай планує подвоїти свою економіку і ввійти до топ-3 найрозвинутіших міст світуЗа 10 років Дубай планує подвоїти свою економіку і ввійти до топ-3 найрозвинутіших міст світу
Втрата понад 50% споживання: Укренерго оголосило режим надзвичайної ситуаціїВтрата понад 50% споживання: Укренерго оголосило режим надзвичайної ситуації
У Херсоні через обстріли РФ зникла напруга в електромережах — голова ОВАУ Херсоні через обстріли РФ зникла напруга в електромережах — голова ОВА
Російська економіка набула рецесіїРосійська економіка набула рецесії
Перша черга на компенсацію ті, у кого постраждала єдина нерухомість — голова Київської ОВАПерша черга на компенсацію ті, у кого постраждала єдина нерухомість — голова Київської ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости