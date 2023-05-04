Обрано нового президента Світового банку: що про нього відомо

Колишній генеральний директор Mastercard Аджай Банга був затверджений на посаду 14-го президента Світового банку.

У середу колишній генеральний директор Mastercard Аджай Банга був затверджений на посаду 14-го президента Світового банку, вже наступного місяця він розпочне свій п’ятирічний термін на чолі керівного органу, повідомляє CBSNews, інформує ZN.ua .

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Банга був висунутий на цю посаду президентом Джо Байденом у лютому і змінить на ній Девіда Малпасса, призначеного керівником Світого Банку Дональдом Трампом.

Раніше Малпасс оголосив, що планує піти у відставку на рік раніше від передбаченого терміну.

Байден привітав Бангу зі схваленням його кандидатури радою керуючих Світового банку та передбачив, що він стане «лідером, що принесе зміни».

«Разом із керівництвом та акціонерами Світового банку він допомагатиме керувати цією установою в міру її розвитку та розширення для вирішення глобальних проблем, які безпосередньо впливають на її основну місію — зменшення бідності, а також боротьбу зі змінами клімату», — сказав президент.

За словами Байдена, Аджай також візьме участь у об’єднанні державного та приватного секторів, а також благодійних організацій, для впровадження фундаментальних змін у фінансуванні розвитку, які наразі назріли.

Міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що Банга відіграватиме «вирішальну роль» у зусиллях Світового банку щодо вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату, і високо оцінила його роботу в державному та приватному секторах.

Світовий банк — кредитно-фінансова установа, заснована 1945 року, є однією з найбільших у світі, що надає допомогу з метою розвитку. Здійснює свою діяльність більш ніж у 100 країнах, що розвиваються, надаючи фінансову й консультаційну допомогу з метою підвищення рівня життя і його поліпшення серед найбіднішого населення. Банк розробляє стратегії допомоги для кожної зі своїх країн-клієнтів у співробітництві з державними органами, неурядовими організаціями й приватним сектором. До складу Світового банку входять дві інституції: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародна асоціація розвитку (МАР).

Банга, який виріс в Індії, приєднається до Світового банку з приватної інвестиційної компанії General Atlantic, де він працює віце-президентом. Більше десяти років він працював у Mastercard, будучи її президентом і виконавчим директором, а потім – виконавчим головою.

Банга також був головним виконавчим директором азійсько-тихоокеанського регіону Citigroup і 13 років працював з Nestle в Індії. Він працював у радах Американського Червоного Хреста, Kraft Foods і Dow Inc.

Колишній лідер Світового банку Малпасс у вересні минулого року втрапив у скандал. Він зіткнувся з критикою після того, як на конференції недоладно відповів на питання про причини зміни клімату. Це спричинило заклики до його відставки.

Загалом, понад 50 відсотків усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку війни, пройшло через Світовий банк.