Курс валют: НБУ відреагував на погіршення ситуації на валютному ринку

Нацбанк збільшив продаж доларів у два рази.

Нацбанк (НБУ) за тиждень, що спливає - з 8 по 12 травня - купив на міжбанківському валютному ринку 16,47 млн доларів, натомість продав 552,21 млн доларів. Відтак негативне сальдо становило 535,74 млн доларів, свідчать дані НБУ.

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Отже центробанк збільшив продаж валюти у 2,1 раза. Оскільки на минулому тижні він продав 258,83 млн доларів, інформує ZN.ua .

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 97,32 млн доларів і продав 9 444,38 млн. доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 9 347,05 млн доларів.

Як відомо, поки що в НБУ не бачать причин змінювати офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

Повідомлялось, що більшість членів Комітету з монетарної політики висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25% у квітні, однак вважають, що НБУ може знизити облікову ставку до 21% у четвертому кварталі.