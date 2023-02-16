Голова Світового банку йде у відставку

Президент Світового банку Девід Малпасс до 30 червня піде у відставку з посади голови установи. Про це він повідомив Раду банку в середу, повідомляє Bloomberg.

66-річний Малпасс є 13-м президентом Світового банку і обімав цю посаду упродовж чотирьох років. Термін його повноважень спливає у квітні 2024 року, проте він вирішив піти з посади достроково.

Колишній високопосадовець Міністерства фінансів Малпасс був висунутий на свою посаду тодішнім президентом Дональдом Трампом у 2019 році. Минулого року він зіткнувся з критикою після того, як на конференції недоладно відповів на питання про причини зміни клімату. Це спричинило заклики до його відставки.

Минулого тижня міністр фінансів США Джанет Йеллен поглибила свій заклик до змін у Світовому банку, закликавши його більш агресивно розширювати свій баланс і більше працювати над мобілізацією грошей приватного сектора для вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату та пандемії.

Група Світового банку «є фундаментально сильною, фінансово стійкою та має хороші позиції, щоб збільшити свій вплив на розвиток в умовах невідкладних глобальних криз», — йдеться у заяві Малпасса.