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2023-02-11
Оператор біткоїн-банкоматів Coin Cloud подав заяву про банкрутство
Coin Cloud, яка управляє понад 4000 біткоїн-АТМ у США та Бразилії, подала заяву про банкрутство. Про це пише Forklog.
Фото: cnbc.com
Що відомо
Зобов'язання компанії, що базується в Лас-Вегасі, перед ~10 контрагентами оцінюються в діапазоні $100 500 млн.
Найбільший кредитор Coin Cloud — Genesis Global Trading, що надала незабезпечену позику на суму $100 млн. Підрозділ Digital Currency Group восени розглядав можливість інвестування в оператора АТМ, згідно з