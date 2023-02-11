Оператор біткоїн-банкоматів Coin Cloud подав заяву про банкрутство

Coin Cloud, яка управляє понад 4000 біткоїн-АТМ у США та Бразилії, подала заяву про банкрутство. Про це пише Forklog.

Фото: cnbc.com

Що відомо

Зобов'язання компанії, що базується в Лас-Вегасі, перед ~10 контрагентами оцінюються в діапазоні $100 500 млн.