Стало відомо, коли треба платити податки тим, хто подав декларацію про доходи

Роз'яснення дали в ДПС.

Українці, які подали податкову декларацію про майновий стан і доходи, мають сплатити податки. У Головному управління ДПС у Київській області розповіли , коли необхідно сплатити податки тим, хто подав декларацію, інформує ZN.ua .

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У ДПС зазначили, що податкові декларації продаються про доходи та майновий стан за 2022 рік, а суму податкових зобов’язань треба сплатити до 1 серпня 2023 року.

«Платники податку, які виконали свій обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2022 рік, задекларувавши в ній отримані у звітному році доходи, які не оподатковувались під час їх виплати, та суми самостійно обчислених податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та з військового збору, відповідно до п. 179.7 ст. 179 ПКУ зобов'язані самостійно до 1 серпня 2023 року сплатити суму податкових зобов'язань, зазначену в поданій декларації», – йдеться у повідомленні.