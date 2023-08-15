У CoinGecko склали рейтинг найпопулярніших некастодіальних криптогаманців

У 2023 році найпопулярнішим некастодіальним гаманцем виявився MetaMask з більш ніж 22,66 млн установок. Про це повідомляють спеціалісти CoinGecko.

У CoinGecko склали рейтинг найпопулярніших некастодіальних криптогаманців
Фото: freepik.com

На топ-10 додатків припадає 65,9 млн нових реєстрацій або 81,2%.

Найпопулярніші некастодіальні гаманці

П'ять некастодіальних гаманців із першої десятки списку належать або пов'язані із централізованими біржами. Coinbase Wallet та Crypto.com DeFi Wallet створені відповідними платформами, а Trust Wallet було придбано Binance у 2018 році. BitKeep частково підтримується Bitget, а SafePal залучив інвестиції від Binance Labs під час інтеграції з Bifinity.

Сумарно існує не менше 55 програм для самостійного зберігання криптовалют. Загальний обсяг їх установок складає $81,16 млн.

Некастодіальний криптогаманець

Некастодіальний криптовалютний гаманець зберігає за творцем адреси повний контроль своїх коштів, оскільки не передає комусь їхні приватні ключі.

Така програма не може заморожувати засоби користувачів або керувати ними, але при цьому не несе відповідальності за їх збереження.

Зазвичай це програма, яку можна завантажити на комп'ютер, мобільний пристрій або браузер. Для створення адреси в блокчейні через некастодіальну програму не потрібно проходити KYC (обов'язкова перевірка особи клієнта).





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