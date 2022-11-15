Найбагатша людина в Україні: як Рінат Ахметов зміг залишитися на першому рядку рейтингу після 2004 та 2014

Рінат Ахметов зміг пройти Помаранчеву революцію та Революцію Гідності, зберігши свій вплив та бізнес в Україні, а також залишитися на першому місці у списку найбагатших українців.

Про це йдеться на сайті milliard.tatar.

Рінату Ахметову вдалося зберегти свою впливовість в Україні і після Помаранчевої революції 2004 року, і після Революції Гідності та падіння Януковича у 2014 році, хоча очевидною була зовсім інша перспектива. Зокрема, Януковича олігарх цілком міг назвати своїм президентом, до того ж, того разу випадково охрестив Ганну Ахматову прізвищем Ахметова.

Проте, можна констатувати, що два Майдани не завадили Рінату Ахметову і надалі залишатися найбагатшим українським олігархом та зберегти свій вплив. Свого часу він вчинив дуже розумно, не таврувавши Євромайдан і відгородившись від Януковича.

З іншого боку, Ахметов і не приєднався до процесу формування озброєних загонів для придушення сепаратистських настроїв на території Донецької та Луганської областей. Тому і для прихильників європейського шляху України він лишився чужим.

Водночас після подій 2014 року, як і після 2004 року, донецький олігарх вів активне політичне та ділове життя. У 2014 році у нього було $15 млрд, минулого - $7,5-8 млрд, зараз - ще менше, але він так само і залишається на першому місці у списку найбагатших українців уже як 15 років. Можна також зазначити, що до Євромайдану під контролем Ахматова було понад 1 тисячу компаній зі штатом 300 тисяч працівників. Зокрема, холдинг System Capital Management – ??це металургійні підприємства, оператори мобільного зв'язку, банки, ЗМІ, ФК «Шахтар» та багато іншого.

Далі справи Ахметова пішли не так добре, хоча ситуація для нього звичайна: 2020 рік його холдинг «ДТЕК Енерго», який є найбільшим в Україні в енергетичному секторі, завершив зі збитками, що у самій компанії списали на системну кризу у цій сфері та скорочення споживання через пандемію. Тоді ж глава МВС Арсен Аваков заявив, що країні потрібно припинити імпортувати російську електроенергію, щоб на нас не заробляли їхні олігархи.