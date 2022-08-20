Агенція S&P підвищила кредитний рейтинг України – прогноз стабільний

Рейтингове агентство S&P Global Ratings покращило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті до CCC+, прогноз – стабільний. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії. Раніше рейтинг нашої країни був встановлений на дефолтному рівні «SD».

Рішення поліпшити прогноз S&P ухвалило у зв’язку із завершенням реструктуризації єврооблігацій України. Уряд домовився з держателями бондів про дворічне відтермінування виплат за суверенними паперами на загальну суму $22,6 млрд та гарантованим державою єврооблігаціям на $1,5 млрд.

«Завдяки реструктуризації планові виплати України в іноземній валюті на 2022-2024 роки скоротяться приблизно на 40% — до $10 млрд замість запланованих раніше $16 млрд. Ця сума — переважно борг України перед МВФ і Міжнародним банком реконструкції та розвитку, а також за облігаціями внутрішньої позики», — йдеться у повідомленні.

Водночас, агенція наголошує, що через війну здатність України виконувати боргові зобов'язання значною мірою залежить від неконтрольованих урядом факторів.