Fitch підвищило рейтинг "Укрзалізниці"

Стратегічне значення компанії під час війни зросло

Fitch підвищило рейтинг
Fitch підвищило рейтинг УЗ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings після того, як підвищило рейтинг України, підняло і рейтинг державного АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

«Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента АТ "Укрзалізниця" в іноземній валюті з "C" до "CC"», - йдеться в повідомленні рейтингового агенства.

За повідомленням Fitch Ratings, на підвищення рейтингу УЗ прямо вплинула зміна рейтингу держави Україна 17 серпня, адже компанія перебуває у державній власності.

За словами агенції, стратегічне значення компанії для держави зросло після початку російсько-української війни у лютому 2022 року.

«Стимул уряду підтримувати УЗ залишається високим, держава надає безповоротні грошові субсидії (10 млрд грн) для підтримки основної операційної діяльності компанії. Однак фінансові ресурси та грошові потоки УЗ стали залежати від фінансових показників української держави більше ніж до війни», - йдеться у повідомленні.

Підвищення рейтингу не вплинуло на самостійну кредитоспроможність УЗ лише на рівні "ССС".


Артем Руденко, ZN.ua





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