S&P суттєво підвищило прогноз цін на газ у ЄС

Міжнародне рейтингове агентство S&P суттєво підвищило прогноз цін на природний газ у ЄС у найближчі роки. Про це йдеться у повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

Фото: ukrgasresource.com

Прогнози фахівців S&P змінилися через скорочення постачання газу з Росії трубопроводом «Північний потік-1».

Ціна на газ

Аналітики очікують, що газ на нідерландському хабі TTF до кінця поточного року коштуватиме в середньому $50 за 1 млн британських термальних одиниць (BTU), наступного року — $40 та 2024 року — $25.

«Це суттєве підвищення відображає ймовірність того, що постачання російського трубопровідного газу залишаться на історичному мінімумі, що ускладнить завдання Європи щодо забезпечення достатніх запасів та постачання взимку», — пояснюють у S&P.

Також перегляд попереднього прогнозу обумовлений стрибком котирувань на спотовому та ф\'ючерсному ринках.

За старим прогнозом газ до кінця поточного року має коштувати $30 за 1 млн BTU, у 2023 році - $25, у 2024 році - $15.

Оцінки вартості газу в інших регіонах та нафті залишилися незмінними.