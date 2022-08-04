S&P суттєво підвищило прогноз цін на газ у ЄС

Міжнародне рейтингове агентство S&P суттєво підвищило прогноз цін на природний газ у ЄС у найближчі роки. Про це йдеться у повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

S&P суттєво підвищило прогноз цін на газ у ЄС
Фото: ukrgasresource.com

Прогнози фахівців S&P змінилися через скорочення постачання газу з Росії трубопроводом «Північний потік-1».

Ціна на газ

Аналітики очікують, що газ на нідерландському хабі TTF до кінця поточного року коштуватиме в середньому $50 за 1 млн британських термальних одиниць (BTU), наступного року — $40 та 2024 року — $25.

«Це суттєве підвищення відображає ймовірність того, що постачання російського трубопровідного газу залишаться на історичному мінімумі, що ускладнить завдання Європи щодо забезпечення достатніх запасів та постачання взимку», — пояснюють у S&P.

Також перегляд попереднього прогнозу обумовлений стрибком котирувань на спотовому та ф\'ючерсному ринках.

За старим прогнозом газ до кінця поточного року має коштувати $30 за 1 млн BTU, у 2023 році - $25, у 2024 році - $15.

Оцінки вартості газу в інших регіонах та нафті залишилися незмінними.





Интересные новости
Ціни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривнюЦіни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривню
Кабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересняКабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересня
Monobank змінить умови продажу валюти населеннюMonobank змінить умови продажу валюти населенню
Іпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позикуІпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позику
Курятина та свинина злетіли в ціні: яка вартість м'яса у супермаркетах на початку серпняКурятина та свинина злетіли в ціні: яка вартість м'яса у супермаркетах на початку серпня
Блок рекламы


Похожие новости
Експерти прогнозують відчутну зміну цін на гречкуЕксперти прогнозують відчутну зміну цін на гречку
Падіння економіки Росії: Центробанк РФ спрогнозував погіршення ситуаціїПадіння економіки Росії: Центробанк РФ спрогнозував погіршення ситуації
Курс валют в обмінниках обвалився на 2 гривні: прогноз на тижденьКурс валют в обмінниках обвалився на 2 гривні: прогноз на тиждень
Проблеми в економіці перебільшили, бюджет в липні виявився суттєво перевиконаним - Гетманцев каже про "виття на болотах"Проблеми в економіці перебільшили, бюджет в липні виявився суттєво перевиконаним - Гетманцев каже про "виття на болотах"
Гривня посилиться: скільки зараз коштує долар і який курс валют прогнозуютьГривня посилиться: скільки зараз коштує долар і який курс валют прогнозують
Нацбанк змінив прогноз цін на газ: світові ціни почнуть знижуватися з наступного року, але в Україні почнуть зростатиНацбанк змінив прогноз цін на газ: світові ціни почнуть знижуватися з наступного року, але в Україні почнуть зростати
Інфляція в Україні: Мінекономіки песимістичніше в прогнозах, ніж НацбанкІнфляція в Україні: Мінекономіки песимістичніше в прогнозах, ніж Нацбанк
Fitch дало новий прогноз по інфляції в Україні на 2022-2023 роки у зв'язку з погіршенням ситуаціїFitch дало новий прогноз по інфляції в Україні на 2022-2023 роки у зв'язку з погіршенням ситуації
Експерт зробив обнадійливий прогноз щодо курсу долара найближчим часомЕксперт зробив обнадійливий прогноз щодо курсу долара найближчим часом
Саудівська Аравія та Ірак суттєво наростили об’єми постачання нафти до Європи – BloombergСаудівська Аравія та Ірак суттєво наростили об’єми постачання нафти до Європи – Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости