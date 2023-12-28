The Economist спрогнозував головні світові економічні тренди 2024 року

Світ продовжить вкладати ресурси в штучний інтелект.

На переконання журналістів видання The Economist, серед найбільш виражених світових економічних тенденцій наступного року буде різке збільшення оборонних витрат, а також глобальне впровадження штучного інтелекту. Про це пише online.ua.

Загалом The Economist виділив 10 глобальних трендів в економіці на наступний рік, інформує ZN.ua.

Перш за все, штучний інтелект (ШІ), який сміливо можливо вважати справжньою революцією у світі технологій. Попри те, що нейромережі не приносять прибутків, це може статися уже в найближчому майбутньому.

Окрім того, The Economist звертає увагу на те, що Центробанки та тлі повільного росту цін починають знижувати відсоткову ставку.

Що важливо розуміти, попри глобальний рівень інфляції у 5%, споживачі схильні зберігати гроші.

Крім того, високий попит на інфраструктуру збільшує інвестиції в азійські ринки на 4%.

«Зусилля зі сповільнення змін клімату підіймають споживання відновлюваних джерел енергії на 11% до нового максимуму, при цьому невідновлюване паливо все ще забезпечує 4/5 усієї галузі. Зростає також ринок електромобілів, зокрема, завдяки державній підтримці. Сьогодні 1 з 4 вироблених автомобілів їздитиме на електриці» ,- йдеться у статті.

Також видання зазначає, що дедалі більше коштів починають витрачати на охорону здоров?я. Йдеться приблизно про 10% світового ВВП.

Окрім того, наголошується, що Міжнародний туризм мав рекордні прибутки у розмірі 1,5 трлн дол у 2023 році. Примітно, що люди продовжують активно подорожувати навіть тоді, коли геополітична ситуація у світі стрімко погіршується.

«Через практику роботи із дому 20% американських офісів пустують. Меншою мірою це стосується ЄС, де цей показник перебуває на позначці близько 8%. Зріст також фіксує рекламна галузь, в очікуванні президентських виборів у США, та літніх Олімпійських ігор у Парижі», - вважають журналісти.

Також, за їх словами, триваюча російсько-українська війна підштовхне країни у різних куточках світу до більш масштабних витрат на оборону.

На переконання видання, наступного року у центрі уваги буде геополітика, напружені відносини між Вашингтоном та Пекіном, а також, звичайно, війна в Україні.

Нагадаємо, що серед трендів, які наразі активні і не зміняться наступного року - трудова міграція. Зокрема в Польщі знову зросла кількість українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом. На кінець жовтня їх кількість перевищила 957 тисяч осіб. Вірогідно, тенденція на спад біженців змінилася на протилежну.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Газ у Європі за рік подешевшав удвічі, а сховища досі заповненіГаз у Європі за рік подешевшав удвічі, а сховища досі заповнені
Через систему Prozorro витрачається понад 80% всіх грошей на держзакупівліЧерез систему Prozorro витрачається понад 80% всіх грошей на держзакупівлі
Блок рекламы


Похожие новости
2023-го українське кіно принесло державі в 4,5 рази більше, ніж минулого року2023-го українське кіно принесло державі в 4,5 рази більше, ніж минулого року
У Мінекономіки розповіла про плани щодо покриття дефіциту держбюджету у 2024 роціУ Мінекономіки розповіла про плани щодо покриття дефіциту держбюджету у 2024 році
Збори найбільших благодійних фондів: скільки грошей зібрали з початку рокуЗбори найбільших благодійних фондів: скільки грошей зібрали з початку року
У бюжеті Німеччини на 2024-й рік не вистачає €5 мільярдів для допомоги Україні — ЗМІУ бюжеті Німеччини на 2024-й рік не вистачає €5 мільярдів для допомоги Україні — ЗМІ
Мешканці США провели криптотрансакції на $1 трильйон протягом року — аналітикиМешканці США провели криптотрансакції на $1 трильйон протягом року — аналітики
Світовому ринку загрожує найбільший дефіцит нафти з 2007 року – BloombergСвітовому ринку загрожує найбільший дефіцит нафти з 2007 року – Bloomberg
Курс долара на кінець року: Dragon Capital оновив свій прогнозКурс долара на кінець року: Dragon Capital оновив свій прогноз
Держбюджет на 2024 рік - у місцевих бюджетів заберуть військовий ПДФОДержбюджет на 2024 рік - у місцевих бюджетів заберуть військовий ПДФО
Кораблям із продукцією українських металургів вперше за півтора року вдалося прорвати морську блокадуКораблям із продукцією українських металургів вперше за півтора року вдалося прорвати морську блокаду
Нова пошта сплатила податків 5 млрд грн за пів рокуНова пошта сплатила податків 5 млрд грн за пів року
Последние новости
Подгружаем последние новости