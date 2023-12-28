The Economist спрогнозував головні світові економічні тренди 2024 року

Світ продовжить вкладати ресурси в штучний інтелект.

На переконання журналістів видання The Economist, серед найбільш виражених світових економічних тенденцій наступного року буде різке збільшення оборонних витрат, а також глобальне впровадження штучного інтелекту. Про це пише online.ua.

Загалом The Economist виділив 10 глобальних трендів в економіці на наступний рік, інформує ZN.ua .

Перш за все, штучний інтелект (ШІ), який сміливо можливо вважати справжньою революцією у світі технологій. Попри те, що нейромережі не приносять прибутків, це може статися уже в найближчому майбутньому.

Окрім того, The Economist звертає увагу на те, що Центробанки та тлі повільного росту цін починають знижувати відсоткову ставку.

Що важливо розуміти, попри глобальний рівень інфляції у 5%, споживачі схильні зберігати гроші.

Крім того, високий попит на інфраструктуру збільшує інвестиції в азійські ринки на 4%.

«Зусилля зі сповільнення змін клімату підіймають споживання відновлюваних джерел енергії на 11% до нового максимуму, при цьому невідновлюване паливо все ще забезпечує 4/5 усієї галузі. Зростає також ринок електромобілів, зокрема, завдяки державній підтримці. Сьогодні 1 з 4 вироблених автомобілів їздитиме на електриці» ,- йдеться у статті.

Також видання зазначає, що дедалі більше коштів починають витрачати на охорону здоров?я. Йдеться приблизно про 10% світового ВВП .

Окрім того, наголошується, що Міжнародний туризм мав рекордні прибутки у розмірі 1,5 трлн дол у 2023 році. Примітно, що люди продовжують активно подорожувати навіть тоді, коли геополітична ситуація у світі стрімко погіршується.

«Через практику роботи із дому 20% американських офісів пустують. Меншою мірою це стосується ЄС, де цей показник перебуває на позначці близько 8%. Зріст також фіксує рекламна галузь, в очікуванні президентських виборів у США , та літніх Олімпійських ігор у Парижі», - вважають журналісти.

Також, за їх словами, триваюча російсько-українська війна підштовхне країни у різних куточках світу до більш масштабних витрат на оборону.

На переконання видання, наступного року у центрі уваги буде геополітика, напружені відносини між Вашингтоном та Пекіном, а також, звичайно, війна в Україні.

Нагадаємо, що серед трендів, які наразі активні і не зміняться наступного року - трудова міграція. Зокрема в Польщі знову зросла кількість українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом. На кінець жовтня їх кількість перевищила 957 тисяч осіб. Вірогідно, тенденція на спад біженців змінилася на протилежну.