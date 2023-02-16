10% українців втратили майже всі доходи під час війни – «Рейтинг»

Але є незначний відсоток людей, у яких за цей рік дохід збільшився, інформує ZN.ua.

Внаслідок повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, 10% українців втратили майже всі свої доходи, свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 23-26 грудня серед двох тисяч респондентів.

Значно зменшився дохід у 30% населення, незначно зменшився - у 17%, у 36% - майже не змінився, і у 6% виріс.

Серед тих, хто мав роботу до війни, 40% працюють у звичному режимі, 17% - віддалено або частково, 8% - знайшли нову роботу. 33% українців зараз не працюють.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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