ВВП України у 2022 році впаде на третину — Fitch

ВВП України в 2022 році впаде на 33%, а в 2023 році зросте на 4%. Про це йдеться у прогнозі міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, передає Finbalance.

ВВП України у 2022 році впаде на третину — Fitch
Фото: flickr.com

Прогноз Fitch

Згідно з ним, очікувана інфляція на кінець 2022 року становитиме 30%, а в 2023 році її середній показник може скласти 20%.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в поточному році може скласти 2% ВВП, а наступному році буде дефіцит 1,6%.

Агентство прогнозує, що дефіцит держбюджету України в 2022 році сягне 29,1% ВВП, а в 2023 році становитиме 22,4% ВВП.

Як наслідок, держборг може зрости на 48.п.п. у 2022 році до 92% ВВП і 103% ВВП на кінець 2023 року (це без урахування гарантованого державою боргу, який становить біля 8% ВВП).

Як писав раніше «Мінфін», Національний банк прогнозує падіння валового внутрішнього продукту України в 2022 році на 33,4 %.

За словами голови Dragon Capital Томаша Фіали, ВВП України у 2022 році впаде на 39% за умови затяжної війни до кінця року, а за умови перемир'я — на 20%.

Як зазначили в ОП, повномасштабне вторгнення РФ стало великим ударом для української економіки, станом на 1 травня війна забрала 35% українського ВВП.

Moody's прогнозувало, що за підсумками 2022 року показник валового внутрішнього продукту України знизиться на 35%.





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