Fitch знизило рейтинг України до позначки «високий ризик дефолту»

Через повномасштабне російське військове вторгнення економічна ситуація в Україні погіршується. Рейтингове агентство прогнозує скорочення економіки країни у 2022 році на 33%, з незначним відновленням на 4% у 2023 році. На тлі війни та супутніх їй збитків, Fitch понизив довгостроковий рейтинг дефолту емітента для України в іноземній валюті з «CCC» до «C». Тоді як рейтинг «D» фактично означає дефолт .

Нещодавно, 20 липня, уряд України офіційно оголосив про згоду на відстрочення погашення зовнішнього боргу на два роки. Агентство Fitch розглядає ситуацію як таку, що відповідає рейтингам «C», тобто «високий ризик дефолту».