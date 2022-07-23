Fitch знизило рейтинг України до позначки «високий ризик дефолту»
Загальні збитки української економіки станом на травень поточного року, внаслідок війни, становили 564-600 мільярдів доларів. Наразі ці цифри є більшими, інформує
Через повномасштабне російське військове вторгнення економічна ситуація в Україні погіршується. Рейтингове агентство прогнозує скорочення економіки країни у 2022 році на 33%, з незначним відновленням на 4% у 2023 році. На тлі війни та супутніх їй збитків,
Нещодавно, 20 липня, уряд України офіційно оголосив про згоду на відстрочення погашення зовнішнього боргу на два роки. Агентство Fitch розглядає ситуацію як таку, що відповідає рейтингам «C», тобто «високий ризик дефолту».