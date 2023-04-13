Вперше в Україні біометановий завод подав свій продукт до газорозподільчих систем
До такої події біогазова галузь країни йшла років 30-ть
Вчора, 12 квітня, в Україні відкрився перший біометановий завод, і перші кубометри біометану пішли до газорозподільчих мереж. Про це
Ймовірно, тут йдеться про біометановий завод «Галс Агро», що на Чернігівщині. Саме його, як
Біогаз - це загальна назва суміші горючих газів, що отримуються в результаті процесу природного розкладання різних органічних речовин. Він дозволяє отримати пальне із різноманітних органічних відходів. Раніше біогазові установки були орієнтовані на те, щоб виробляти газ для локального опалення або ж для виробництва електроенергії. Біометан – це очищений біогаз, що має належні кондиції, аби його можна було закачати в українську газотранспортну систему та використовувати як звичайний природний газ.
Подача біометану до газорозподільчих мереж дозволяє розширити сферу його застосування і, таким чином, стимулювати його подальше виробництво.