Вперше в Україні біометановий завод подав свій продукт до газорозподільчих систем

До такої події біогазова галузь країни йшла років 30-ть

Вчора, 12 квітня, в Україні відкрився перший біометановий завод, і перші кубометри біометану пішли до газорозподільчих мереж. Про це повідомляє сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України, не називаючи саме підприємство та його локацію, інформує ZN.ua.

Ймовірно, тут йдеться про біометановий завод «Галс Агро», що на Чернігівщині. Саме його, як інформує ресурс Agrotimes, вчора підключили до мереж Регіональної газової компанії. Це, безумовно, не перший біометановий завод на Україні. Біогазові установки на наших теренах почали з’являтися ще на початку 90-их.

Біогаз - це загальна назва суміші горючих газів, що отримуються в результаті процесу природного розкладання різних органічних речовин. Він дозволяє отримати пальне із різноманітних органічних відходів. Раніше біогазові установки були орієнтовані на те, щоб виробляти газ для локального опалення або ж для виробництва електроенергії. Біометан – це очищений біогаз, що має належні кондиції, аби його можна було закачати в українську газотранспортну систему та використовувати як звичайний природний газ.

Подача біометану до газорозподільчих мереж дозволяє розширити сферу його застосування і, таким чином, стимулювати його подальше виробництво.


Іван Шевчук, ZN.ua





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