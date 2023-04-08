Bitcoin став найефективнішим активом у світі, аналітики прогнозують зростання — Bloomberg

Через банківську кризу інвестори вкладають кошти в криптовалюту.

Криптовалюта Bitcoin стала найефективнішим активом у першому кварталі поточного року. Динаміка прибутковості перевищила показники інших популярних активів - Bitcoin перевершив прибутковість S&P 500, золото, нерухомість і Nasdaq 100. Про це пише Bloomberg, повідомляє noworries.news.

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Таким чином, з січня цифровий актив зріс у ціні на 70%. Як пояснюють аналітики, на тлі проблем у банківському секторі інвесторам необхідно шукати альтернативу для вкладення коштів, для багатьох користувачів нею став Bitcoin, інформує ZN.ua .

Вранці 30 березня Bitcoin навіть вдалося досягти річного максимуму. Згідно з показниками криптовалютної біржі Binance, на своєму піку ціна ВТС досягла $29 184 – це рівень червня 2022 року.

Більшість експертів прогнозують ВТС подальше зростання. Так, генеральний директор Real Vision Рауль Пал вважає, що ВТС ще цього року досягне $50 000, а виконавчий директор аналітичної компанії Messari Райан Селкіс переконаний, що головний цифровий актив навіть зможе перетнути позначку $100 000.