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2022-12-28
Банкрутство оператора "Північного потоку-2": швейцарський суд постивив процес на паузу
Мораторій на банкрутство продовжено.
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Суд швейцарського кантону Цуг продовжив мораторій на банкрутство сумнозвісного оператора "Північного потоку 2" - компанії Nord Stream 2 AG. Про це йдеться у повідомленні суду, передає
Зазначається, що мораторій на банкрутство продовжено ще на пів року – до 10 липня 2023 року. До того часу тимчасовим керуючим залишається фірма Transliq AG.
Попередній раз банкрутство було призупинено 10 травня. Як тоді пояснили у компанії, відстрочка дозволить їм розплатитися за боргами, інформує
Олена Середа, ZN.ua