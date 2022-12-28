Банкрутство оператора "Північного потоку-2": швейцарський суд постивив процес на паузу

Суд швейцарського кантону Цуг продовжив мораторій на банкрутство сумнозвісного оператора "Північного потоку 2" - компанії Nord Stream 2 AG. Про це йдеться у повідомленні суду, передає Forbes.

Зазначається, що мораторій на банкрутство продовжено ще на пів року – до 10 липня 2023 року. До того часу тимчасовим керуючим залишається фірма Transliq AG.