Швейцарський Julius Baer почав заморожування інвестиційних рахунків росіян та білорусів

Швейцарський банк Julius Baer розіслав російським клієнтам повідомлення, що їхні інвестиційні рахунки будуть ізольовані від інших активів, а операції з цих інвестиційних рахунків заморожені. Про це повідомила компанія Main Partner Trust, яка надає юридичні та консалтингові послуги на Кіпрі, пише Forbes.

Швейцарський Julius Baer почав заморожування інвестиційних рахунків росіян та білорусів
Фото: Bloomberg via Getty Images

Що відомо

У компанії Main Partner Trust пояснили, що листи були надіслані клієнтам у понеділок.

Голова відділу корпоративних комунікацій банку Julius Baer Ян Вондер Мюль підтвердив Forbes інформацію про те, що інвестиційні рахунки росіян будуть ізольовані через вимоги Euroclear.

У листі до клієнтів банк посилається на вимогу міжнародного депозитарію Euroclear ізолювати рахунки росіян та білорусів у рамках санкційного законодавства.

«Euroclear вимагає виділити цінні папери, що зберігаються в Euroclear, і кошти, отримані від цих цінних паперів, на спеціальні рахунки в Euroclear», — йдеться у листі.

Що буде з активами

Julius Baer інформує клієнтів, що продаж цінних паперів, які зберігаються в Euroclear, тимчасово припинено, а купівля нових паперів неможлива. Грошові надходження від продажу акцій та облігацій, купонні та дивідендні виплати зберігатимуться на окремих рахунках. У листі зазначено, що рахунки мають обмежений доступ і клієнти не можуть розпоряджатися ними.

У листах російським та білоруським клієнтам зазначено, що ці заходи набувають чинності негайно. «Вони забезпечують дотримання банком санкцій, а також захищають ваші інтереси, зменшуючи потенційну схильність до відповідних обмежень», — зазначено в листі банку.

Хто потрапив під заморозку

Вимога щодо ізоляції активів росіян і громадян білорусі не поширюється на тих, хто має громадянство в Європейському Союзі, Європейській економічній зоні чи Швейцарії.

Банк також не відокремлюватиме рахунки, якщо клієнт — фізична особа має постійний або тимчасовий дозвіл на проживання в ЄС, ЄЕЗ чи Швейцарії.

В іншому випадку будь-який громадянин росії та білорусі, будь-яка фізична особа, яка проживає в одній із цих країн, а також будь-яка компанія, заснована в цих країнах, потрапить під обмеження.





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