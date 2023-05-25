Швейцарський Julius Baer почав заморожування інвестиційних рахунків росіян та білорусів
Швейцарський банк Julius Baer розіслав російським клієнтам повідомлення, що їхні інвестиційні рахунки будуть ізольовані від інших активів, а операції з цих інвестиційних рахунків заморожені. Про це повідомила компанія Main Partner Trust, яка надає юридичні та консалтингові послуги на Кіпрі, пише Forbes.
Що відомо
У компанії Main Partner Trust пояснили, що листи були надіслані клієнтам у понеділок.
Голова відділу корпоративних комунікацій банку Julius Baer Ян Вондер Мюль підтвердив Forbes інформацію про те, що інвестиційні рахунки росіян будуть ізольовані через вимоги Euroclear.
У листі до клієнтів банк посилається на вимогу міжнародного депозитарію Euroclear ізолювати рахунки росіян та білорусів у рамках санкційного законодавства.
«Euroclear вимагає виділити цінні папери, що зберігаються в Euroclear, і кошти, отримані від цих цінних паперів, на спеціальні рахунки в Euroclear», — йдеться у листі.
Що буде з активами
Julius Baer інформує клієнтів, що продаж цінних паперів, які зберігаються в Euroclear, тимчасово припинено, а купівля нових паперів неможлива. Грошові надходження від продажу акцій та облігацій, купонні та дивідендні виплати зберігатимуться на окремих рахунках. У листі зазначено, що рахунки мають обмежений доступ і клієнти не можуть розпоряджатися ними.
У листах російським та білоруським клієнтам зазначено, що ці заходи набувають чинності негайно. «Вони забезпечують дотримання банком санкцій, а також захищають ваші інтереси, зменшуючи потенційну схильність до відповідних обмежень», — зазначено в листі банку.
Хто потрапив під заморозку
Вимога щодо ізоляції активів росіян і громадян білорусі не поширюється на тих, хто має громадянство в Європейському Союзі, Європейській економічній зоні чи Швейцарії.
Банк також не відокремлюватиме рахунки, якщо клієнт — фізична особа має постійний або тимчасовий дозвіл на проживання в ЄС, ЄЕЗ чи Швейцарії.
В іншому випадку будь-який громадянин росії та білорусі, будь-яка фізична особа, яка проживає в одній із цих країн, а також будь-яка компанія, заснована в цих країнах, потрапить під обмеження.