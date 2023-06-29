Мін'юст запустив процес націоналізації активів Бабакова, Гінера та Воєводіна
Злочинна організація заробляє в Україні з 2001 року.
Міністерство юстиції подало до ВАКС позов про стягнення активів власників VS Energy – російських олігархів Бабакова, Гінера та Воєводіна – у дохід держави. Про це
Чиновниця назвала справу “головною санкційною битвою”.
"Сьогодні Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів до бабака о.м., гінера о. номіналів", - написала вона.
Росіяни в Україні володіють корпоративними правами на:
8 обленерго;
6 готелів (мережа Premier Hotels & Resorts);
2 металургійних заводів (зокрема, “Дніпроспецсталь” у Запоріжжі);
2 ТЦ у Києві ("Метроград" та "Метрополіс");
ще 31 юридична особа;
грошовими коштами у розмірі близько 2,5 млн. дол.
Позов ґрунтується на доказах, отриманих у рамках кримінальних проваджень, інформації розвідувальних, антикорупційних органів, інших державних установ, громадських організацій та публічної інформації. Всього 158 сторінок, та додатки з доказами (45 томів на 11 300 сторінках).
Зазначається, що Бабаков Олександр Михайлович перебуває у списках санкцій України, Канади, США. Непублічними бенефіціарами групи VS Energy є російський бізнесмен Михайло Воєводін, відомий на прізвисько у кримінальних колах як Михайло "Лужнецький", експрезидент ФК "ЦСКА" Євген Гінер разом із заступником голови Держдуми РФ Олександром Бабаковим.