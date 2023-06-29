Мін'юст запустив процес націоналізації активів Бабакова, Гінера та Воєводіна

Злочинна організація заробляє в Україні з 2001 року.

Міністерство юстиції подало до ВАКС позов про стягнення активів власників VS Energy – російських олігархів Бабакова, Гінера та Воєводіна – у дохід держави. Про це повідомила директор Департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих, інформує ZN.ua .

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Чиновниця назвала справу “головною санкційною битвою”.

"Сьогодні Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів до бабака о.м., гінера о. номіналів", - написала вона.

Росіяни в Україні володіють корпоративними правами на:

8 обленерго;

6 готелів (мережа Premier Hotels & Resorts);

2 металургійних заводів (зокрема, “Дніпроспецсталь” у Запоріжжі);

2 ТЦ у Києві ("Метроград" та "Метрополіс");

ще 31 юридична особа;

грошовими коштами у розмірі близько 2,5 млн. дол.

Позов ґрунтується на доказах, отриманих у рамках кримінальних проваджень, інформації розвідувальних, антикорупційних органів, інших державних установ, громадських організацій та публічної інформації. Всього 158 сторінок, та додатки з доказами (45 томів на 11 300 сторінках).