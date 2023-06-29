Мін'юст запустив процес націоналізації активів Бабакова, Гінера та Воєводіна

Злочинна організація заробляє в Україні з 2001 року.

Міністерство юстиції подало до ВАКС позов про стягнення активів власників VS Energy – російських олігархів Бабакова, Гінера та Воєводіна – у дохід держави. Про це повідомила директор Департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих, інформує ZN.ua.

Мін'юст запустив процес націоналізації активів Бабакова, Гінера та Воєводіна
© СБУ

Чиновниця назвала справу “головною санкційною битвою”.

"Сьогодні Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів до бабака о.м., гінера о. номіналів", - написала вона.

Росіяни в Україні володіють корпоративними правами на:

8 обленерго;
6 готелів (мережа Premier Hotels & Resorts);
2 металургійних заводів (зокрема, “Дніпроспецсталь” у Запоріжжі);
2 ТЦ у Києві ("Метроград" та "Метрополіс");
ще 31 юридична особа;
грошовими коштами у розмірі близько 2,5 млн. дол.

Позов ґрунтується на доказах, отриманих у рамках кримінальних проваджень, інформації розвідувальних, антикорупційних органів, інших державних установ, громадських організацій та публічної інформації. Всього 158 сторінок, та додатки з доказами (45 томів на 11 300 сторінках).

Зазначається, що Бабаков Олександр Михайлович перебуває у списках санкцій України, Канади, США. Непублічними бенефіціарами групи VS Energy є російський бізнесмен Михайло Воєводін, відомий на прізвисько у кримінальних колах як Михайло "Лужнецький", експрезидент ФК "ЦСКА" Євген Гінер разом із заступником голови Держдуми РФ Олександром Бабаковим.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Компанії з США та Німеччини об'єднаються, щоб створити нову РСЗВ на базі HIMARSКомпанії з США та Німеччини об'єднаються, щоб створити нову РСЗВ на базі HIMARS
Страхування військових ризиків: інвесторам в Україну почали надавати гарантіїСтрахування військових ризиків: інвесторам в Україну почали надавати гарантії
Уряд Латвії вніс Росію до списку офшорівУряд Латвії вніс Росію до списку офшорів
Уряд затвердив план перетворення "Енергоатому" з держпідприємства на АТУряд затвердив план перетворення "Енергоатому" з держпідприємства на АТ
З 1 липня препарати в рамках програми «Доступні ліки» будуть продаватися по-інакшомуЗ 1 липня препарати в рамках програми «Доступні ліки» будуть продаватися по-інакшому
Блок рекламы


Похожие новости
Номінальний власник колишнього "Альфа-Банку" відреагував на підготовку до націоналізації фінустановиНомінальний власник колишнього "Альфа-Банку" відреагував на підготовку до націоналізації фінустанови
Польща вже заморозила 1 мільярд євро російських активів. Для їх арешту пропонується змінити КонституціюПольща вже заморозила 1 мільярд євро російських активів. Для їх арешту пропонується змінити Конституцію
Процес пішов: Росія вже не ховаючись надрукувала півтрильйона рублівПроцес пішов: Росія вже не ховаючись надрукувала півтрильйона рублів
У Австрії вже заморозили близько 2 мільярдів євро російських активів – МінфінУ Австрії вже заморозили близько 2 мільярдів євро російських активів – Мінфін
Бельгія отримала 625 мільйонів євро від оподаткування заморожених активів РФБельгія отримала 625 мільйонів євро від оподаткування заморожених активів РФ
Рада схвалила законопроєкт для націоналізації Сенс БанкуРада схвалила законопроєкт для націоналізації Сенс Банку
ЄС запустив новий газовий бенчмарк замість TTFЄС запустив новий газовий бенчмарк замість TTF
АРМА передали понад мільярд активів російського бізнесменаАРМА передали понад мільярд активів російського бізнесмена
Швейцарія виключає конфіскацію російських активів через війну в УкраїніШвейцарія виключає конфіскацію російських активів через війну в Україні
НБУ готує до націоналізації один з банків - ЗМІНБУ готує до націоналізації один з банків - ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости