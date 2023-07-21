Sense Bank націоналізують: НБУ запустив процедуру

Національний банк України вирішив вивести із ринку системно важливий Sense Bank (колишній Альфа-Банк). Комерційна фінансова установа стане державною.

У прес-службі НБУ повідомили, що це пов'язано з російськими акціонерами Sense Bank ("Сенс Банк") Михайлом Фрідманом, Андрієм Косогоровим, Петром Авеном, які потрапили під санкції Євросоюзу, Великобританії та інших країн. Зазначено, що цей факт становить загрозу інтересам кредиторів.

"Після ухвалення Кабінетом міністрів України рішення про участь держави у виведенні банку з ринку тимчасова адміністрація триватиме не більше двох днів з дня, наступного за днем отримання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідного рішення", – зазначили у Нацбанку.

Також вказано, що зміна форми володіння не вплине на роботу персоналу та сервісів, які надає банк клієнтам – фізичним та юридичним особам.

Що буде з грошима вкладників Sense Bank

З сьогоднішнього дня, 21 липня, у банку вводять тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізосіб. Її очолює Світлана Рекрут. Вона заспокоїла вкладників:

"Обмежень на кошти фізосіб не буде, тобто фізичні особи зможуть користуватися своєю готівкою на картках в межах лімітів, встановлених банком або НБУ. Ми зараз працюємо на прийом платежів від юросіб, а вихідні платежі ходитимуть завтра з другої половини дня. Кілька днів не будуть діяти всі договори з кредитування".

Кошти в Sense Bank зберігають 2,9 мільйона клієнтів. Він входить до топ-10 найбільших у країні та є системним, тому його не можна просто закрити, щоб не вплинути на фінансову стабільність на ринку.

Головне завдання НБУ, Мінфіну та Фонду гарантування вкладів фізосіб – щоб вкладники не постраждали через націоналізацію банку. Очікується, що так воно й буде, тому що для ліквідації Sense Bank немає економічних причин – він працює стабільно.

Як повідомив "Обозреватель", націоналізацію Sense Bank готували вісім місяців: було проведено переговори з міжнародними партнерами та складено необхідні документи.

Наголошено, що банк може дуже швидко знову стати приватним. Новим головою Sense Bank може стати Дмитро Кузьмін, який у 2016 році кілька місяців очолював Універсал Банк.

Також стало відомо, що польський інвестор, ім'я якого не названо, планував купити "Сенс Банк" найближчим часом.

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