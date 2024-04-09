НБУ змінює процедуру придбання депозитних сертифікатів, щоб поліпшити курсову стабільність

Це має вплинути на зростання гривневих депозитів у банках

НБУ змінює процедуру придбання депозитних сертифікатів, щоб поліпшити курсову стабільність
© depositphotos/GarnaZarina

Національний банк України вніс зміни до параметрів щодо розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних депозитних сертифікатів. “Відповідні зміни стимулюватимуть банки нарощувати портфелі строкових гривневих депозитів населення”, – зазначає регулятор у повідомленні, інформує ZN.ua.

НБУ вважає такий крок позитивним і стимулюючим для зміцнення курсової стійкості та захисту міжнародних резервів. Імовірно мова йде про те, що така стійкість депозитів дозволить скоротити обсяги валютних інтервенцій НБУ та не зачіпати більшу частину валютних активів для компенсації дисбалансів на валютному ринку.

Що саме змінює НБУ і чому це важливо?

“З 19 квітня 2024 року для визначення ліміту вкладень банків у тримісячні ДС приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні розраховуватиметься за останні 12 місяців, а не з 4 квітня 2023 року, як це відбувається зараз. Інші параметри для розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних ДС залишаться незмінними”, – зазначає НБУ. Такий підхід значно розширить можливості банків та дасть їм більше можливостей для оперативного коригування обсягів депозитних внесків населення чи бізнесу.

Скорочений час оцінки характерний зростанням депозитів, отже пропонує банкам менш консервативну політику розширення депозитних пропозицій. Це своєю чергою поліпшує загальноекономічний стан фінансової системи та допоможе деактивувати регулярні зміни курсу валюти, що стали характерними наприкінці зими і на початку весни.

Зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 8 квітня 2024 року № 40 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року №22”, що набирає чинності з 19 квітня 2024 року.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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