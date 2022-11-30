Генератори: українці можуть отримати компенсацію за придбання приладів

Українці купують генератори, які дозволяють забезпечити автономне забезпечення електроенергією, що важливо за умов її регулярного відключення. Стало відомо, що жителі трьох міст мають перевагу. Вони можуть отримати компенсацію за придбання приладів. Проте є низка умов, які потрібно виконати.

Йдеться про мешканців Києва, Сум та Львова. Розраховувати на компенсацію купівлі генераторів можуть:

житлові кооперативи;

об'єднання спільників багатоквартирних будинків;

управдоми багатоквартирних будинків.

Примітно, що програма передбачена для юридичних осіб. У випадку, якщо мешканці кількох квартир зібрали гроші та спільними зусиллями купили генератори за готівку – вони не отримають виплат від держави.

Щоб оформити допомогу, потрібно:

вибрати відповідний вид генератора, враховавши його потужність;

заплатити за пристрій через банківські установи – виключно через юридичну особу;

подати документи до районної державної адміністрації.

Необхідно написати заяву про часткове відшкодування вартості та надати засвідчену копію витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій. Також потрібно додати копію протоколу співвласників про вибір управдома та завірену копію видаткової накладної на генератор.

Держава може компенсувати не більше ніж 75% вартості генератора – сума не повинна перевищувати 80 тисяч гривень. Виплата надходить протягом двох місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські супермаркети змушені за умов блекауту переходити на генератори. Стало відомо, як через це найближчим часом подорожчають продукти.