Греция начала процедуру отказа от роSSийского газа

Греческие станции могут покрыть местный рынок, а также заменить часть роSSийского газа.

Греция начала процедуру отказа от роSSийского газа

Греция приступила к процедуре отказа от роSSийского газа, соответствующее сообщение направил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Об этом пишет издание Kathimerini.

Мицотакис заявил об официальном начале строительства плавучего терминала хранения и газификации СПГ в Александруполисе.

«Проект в Александруполисе – это новые энергетические ворота и маяк, посылающий двойной сигнал: мы скоро сможем избавиться от поступающего из роSSийских источников газа, и наши страны будут играть общую роль в новой энергетической карте», – заявил премьер-министр Греции.

Он заявил, что греческие станции могут покрыть местный рынок, а также заменить часть роSSийского газа.

Ранее Германия и Греция нарастили поставки газа в Польшу и Болгарию.



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