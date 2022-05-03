Греция начала процедуру отказа от роSSийского газа
Греческие станции могут покрыть местный рынок, а также заменить часть роSSийского газа.
Греция приступила к процедуре отказа от роSSийского газа, соответствующее сообщение направил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Об этом пишет издание Kathimerini.
Мицотакис заявил об официальном начале строительства плавучего терминала хранения и газификации СПГ в Александруполисе.
«Проект в Александруполисе – это новые энергетические ворота и маяк, посылающий двойной сигнал: мы скоро сможем избавиться от поступающего из роSSийских источников газа, и наши страны будут играть общую роль в новой энергетической карте», – заявил премьер-министр Греции.
Он заявил, что греческие станции могут покрыть местный рынок, а также заменить часть роSSийского газа.
Ранее Германия и Греция нарастили поставки газа в Польшу и Болгарию.