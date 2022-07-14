В РоSSии назвали условия продления транзита газа через Украину

В РоSSийской Федерации допускают возможность продления транзита газа через Украину после 2024 года. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Р Ф Дмитрий Биричевский в интервью «РИА Новости».

В РоSSии назвали условия продления транзита газа через Украину
Фото: fakty.com.ua

Условия транзита

Транзит газа через Украину будет продлен, если в Европе сохранится спрос и украинская газотранспортная система будет и дальше работать.

«Возможный будущий отказ Европы от роSSийского газа будет означать и конец транзита через Украину с лишением Киева доходов от него», — говорится в сообщении.

Напомним

Канада вернет Германии отремонтированную роSSийскую турбину, необходимую ей для газопровода «Северный поток-1», несмотря на возражения со стороны Украины.





Интересные новости
Ціни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житлаЦіни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житла
Безробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовитьсяБезробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовиться
Примусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторівПримусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторів
Українські біженці в Нідерландах: які виплати, зарплати та ціни на їжу і послуги в країніУкраїнські біженці в Нідерландах: які виплати, зарплати та ціни на їжу і послуги в країні
Росія сьогодні призупиняє газопровід "Північний потік"Росія сьогодні призупиняє газопровід "Північний потік"
Блок рекламы


Похожие новости
Через війну в Україні у світі може здорожчати хумусЧерез війну в Україні у світі може здорожчати хумус
Шведская компания Electrolux продает свой бизнес в РоSSииШведская компания Electrolux продает свой бизнес в РоSSии
Объем денежных переводов в Украину превысил довоенный уровеньОбъем денежных переводов в Украину превысил довоенный уровень
Биржевая цена газа в Европе обвалилась на 12%Биржевая цена газа в Европе обвалилась на 12%
В РоSSии сообщили о первой с 1991 года дефляцииВ РоSSии сообщили о первой с 1991 года дефляции
Через газову кризу в Німеччині знизили використання електроенергії та гарячої водиЧерез газову кризу в Німеччині знизили використання електроенергії та гарячої води
Курс валют: в червні через населення готівковий ринок виріс у чотири разиКурс валют: в червні через населення готівковий ринок виріс у чотири рази
Через обстріли окупантів на Запоріжжі та Дніпропетровщині зайнялися поля, знищено 20 га пшениціЧерез обстріли окупантів на Запоріжжі та Дніпропетровщині зайнялися поля, знищено 20 га пшениці
Япония ввела новые санкции против компаний из РоSSии и Беларуси и запретила импорт золота из РФЯпония ввела новые санкции против компаний из РоSSии и Беларуси и запретила импорт золота из РФ
В Украине арестовали имущество предприятий РоSSии и Беларуси более чем на 360 миллионовВ Украине арестовали имущество предприятий РоSSии и Беларуси более чем на 360 миллионов
Последние новости
Подгружаем последние новости