Новостей.COM ⇒
2022-07-14
В РоSSии назвали условия продления транзита газа через Украину
В РоSSийской Федерации допускают возможность продления транзита газа через Украину после 2024 года. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД
Фото: fakty.com.ua
Условия транзита
Транзит газа через Украину будет продлен, если в Европе сохранится спрос и украинская газотранспортная система будет и дальше работать.
«Возможный будущий отказ Европы от роSSийского газа будет означать и конец транзита через Украину с лишением Киева доходов от него», — говорится в сообщении.
Напомним
Канада вернет Германии отремонтированную роSSийскую турбину, необходимую ей для газопровода «Северный поток-1», несмотря на возражения со стороны Украины.