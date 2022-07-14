В РоSSийской Федерации допускают возможность продления транзита газа через Украину после 2024 года. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Р Ф Дмитрий Биричевский в интервью «РИА Новости».

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Условия транзита

Транзит газа через Украину будет продлен, если в Европе сохранится спрос и украинская газотранспортная система будет и дальше работать.

«Возможный будущий отказ Европы от роSSийского газа будет означать и конец транзита через Украину с лишением Киева доходов от него», — говорится в сообщении.

Напомним

Канада вернет Германии отремонтированную роSSийскую турбину, необходимую ей для газопровода «Северный поток-1», несмотря на возражения со стороны Украины.