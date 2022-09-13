Вітренка можуть звільнити з "Нафтогаза" за тиждень-другий, джерела вже називають його наступника

Юрій Вітренко невдовзі може залишити посаду голови Нафтогазу. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Юрій Дощатов.

Інформацію підтверджують джерела ZN.UA в уряді, уточнюючи, що ймовірно процес зміни керівника компанії розпочнеться за тиждень.

Новим очільником Нафтогазу має стати нинішній міністр громад та територій Олексій Чернишов. Кандидатуру Чернишова нібито вже погоджено офісом президента.