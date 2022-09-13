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2022-09-13
Вітренка можуть звільнити з "Нафтогаза" за тиждень-другий, джерела вже називають його наступника
Ймовірно процес зміни керівника компанії розпочнеться наступного тижня, інформує
Юрій Вітренко невдовзі може залишити посаду голови Нафтогазу. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Юрій Дощатов.
Інформацію підтверджують джерела ZN.UA в уряді, уточнюючи, що ймовірно процес зміни керівника компанії розпочнеться за тиждень.
Новим очільником Нафтогазу має стати нинішній міністр громад та територій Олексій Чернишов. Кандидатуру Чернишова нібито вже погоджено офісом президента.
Лія Ільченко, ZN.ua