Вітренка можуть звільнити з "Нафтогаза" за тиждень-другий, джерела вже називають його наступника

Ймовірно процес зміни керівника компанії розпочнеться наступного тижня, інформує ZN.ua.

Вітренка можуть звільнити з

Юрій Вітренко невдовзі може залишити посаду голови Нафтогазу. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Юрій Дощатов.

Інформацію підтверджують джерела ZN.UA в уряді, уточнюючи, що ймовірно процес зміни керівника компанії розпочнеться за тиждень.

Новим очільником Нафтогазу має стати нинішній міністр громад та територій Олексій Чернишов. Кандидатуру Чернишова нібито вже погоджено офісом президента.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
McDonald's відновлює роботу в Україні: у ресторани Києва та Львова почали завозити їжуMcDonald's відновлює роботу в Україні: у ресторани Києва та Львова почали завозити їжу
Долар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідніДолар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідні
Однокімнатні квартир злетять в ціні: українцям назвали причину подорожчання оренди житлаОднокімнатні квартир злетять в ціні: українцям назвали причину подорожчання оренди житла
Долари масово виводяться бізнесом із УкраїниДолари масово виводяться бізнесом із України
Блок рекламы


Похожие новости
Взимку ціни на нафту можуть різко злетіти — Мінфін СШАВзимку ціни на нафту можуть різко злетіти — Мінфін США
Ветеранам допоможуть відкрити власну справу: у ветеранському фонді розповіли про умови отримання грантівВетеранам допоможуть відкрити власну справу: у ветеранському фонді розповіли про умови отримання грантів
Реєстрація гаражу не захищає від його зносу – Верховний СудРеєстрація гаражу не захищає від його зносу – Верховний Суд
Окупанти досі не можуть запустити «вишки Бойка» у Криму: чому це важливоОкупанти досі не можуть запустити «вишки Бойка» у Криму: чому це важливо
НБУ ввів обмеження на перекази та зняття готівки: які суми українці можуть виводити з рахунківНБУ ввів обмеження на перекази та зняття готівки: які суми українці можуть виводити з рахунків
Відсьогодні українці можуть повідомити податкову про неможливість сплачувати податки через війнуВідсьогодні українці можуть повідомити податкову про неможливість сплачувати податки через війну
Фінтех- та ІТ-проекти можуть завести мільярди інвестицій в Україну - експертФінтех- та ІТ-проекти можуть завести мільярди інвестицій в Україну - експерт
Агровиробники можуть отримати допомогу від Євросоюзу: як подати заявкуАгровиробники можуть отримати допомогу від Євросоюзу: як подати заявку
Банківський кредит під час війни: чи можуть банки нараховувати відсотки та штрафиБанківський кредит під час війни: чи можуть банки нараховувати відсотки та штрафи
Віялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатисяВіялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатися
Последние новости
Подгружаем последние новости