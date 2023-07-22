Перекази на карти: за які суми банки можуть заблокувати рахунки

Українські банки масово перевіряють перекази на карти для протидії шахрайству. Названі суми, які можуть викликати підозри та призвести до блокування рахунків.

Законодавство передбачає, що контролю підлягають фінансові операції, сума яких перевищує 400 тис. грн. Такі транзакції привернуть увагу фінансового моніторингу і клієнтам доведеться пояснювати їхнє похождення. Однак суми і в інших діапазонах теж можуть викликати питання у представників банків.

Юрист Ганна Златіна зазначила, що законодавство не передбачає лімітів щодо переказу коштів між фізичними особами. У різних банках вони свої, але є нюанси.

"Систематичні чи підозрілі перекази також можуть підпадати під фінмоніторинг, навіть якщо їхня сума менша за 400 тис. грн", - пояснила правозахисниця.

Приватбанк

Максимальна сума переказу з картки іншого банку – 29 999 грн. Сума переказу між клієнтами ПриватБанку не обмежена.

Monobank

Немає лімітів на взаєморозрахунки між mono-картами.

Універсальні сервіси обмежують одноразову суму переказу 25 тис. грн, незалежно від банків, які випустили платіжні кошти. Є денні та місячні межі. За добу зазвичай можна переказати до 110 тис. грн через 25 переказів, а на місяць – 100 переказів у загальній сумі до 220 тис. грн.

"Кожен банк має свої правила та обмеження, тому, щоб дізнатися точну суму, яку можна отримати на картку, звертайтесь до працівників свого банку!" - закликала Златіна.

Юрист наголосила, що підозру можуть викликати перекази із крайніх точок України – населених пунктів, які розташовані на кордоні з Польщею, Словаччиною чи Угорщиною.

Нетипові переклади можуть спричинити підозри у державних органів. Зокрема це випадки, коли:

на карту регулярно надходять схожі чи однакові за розміром суми;

велика кількість переказів з картки та на картку – понад 30 на день;

здійснюються переклади від громадян РФ та Білорусі;

та Білорусі; різні відправники щодня надсилають по 100 грн;

є відправлення в країни-агресори.

Банк має право заблокувати кошти до з'ясування їх походження.

"Однак, кожен банк самостійно визначає критерії для перевірки, тому немає чіткого розуміння того, в яких випадках банк зацікавиться вашими операціями", - підсумувала Ганна Златіна.

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