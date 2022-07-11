Биржевая цена газа в Европе обвалилась на 12%

Биржевая цена газа на площадке ICE Futures резко снизилась в начале торгов 11 июля. Об этом говорится в данных биржи ICE.

Биржевая цена газа в Европе обвалилась на 12%
Фото: novostipmr.com

Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала на 12%, достигнув 154 евро за 1 МВт·ч, или $1639,5 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса валют на рынке Forex.

Европейский газ дешевеет на новостях о скором возвращении после ремонта в РоSSию газовой турбины, необходимой для прокачки газа по трубопроводу «Северный поток».

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что Канада вернет Германии отремонтированную роSSийскую турбину, необходимую ей для газопровода «Северный поток-1», несмотря на возражения со стороны Украины. Турбина, построенная в Канаде компанией Siemens, была отправлена ??на ремонт в Монреаль и «застряла» там из-за санкций против нефтегазовой отрасли РоSSии из-за ее войны в Украине.

Ранее «Газпром» сократил поставки газа по «Северному потоку» со 167 млн до 67 млн куб. м газа в сутки, объяснив, что вовремя не получил турбину из ремонта, а также обветшанием других турбин.

Сейчас поставки по газопроводу «Северный поток» полностью остановлены, оператор «Северного потока-1» предупредил 1 июля, что газ не будет подаваться по трубопроводу в течение десяти дней, с 11 по 21 июля, из-за плановой профилактики.





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