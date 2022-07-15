Цена на нефть поднялась выше 100 долларов после падения в четверг

Цены на нефть выросли в пятницу на фоне перспектив менее агрессивного повышения процентной ставки в США , хотя опасения по поводу восстановления спроса ограничили рост, пишет Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на $1,25, или 1,3%, до $100,35 за баррель. Нефть марки WTI подорожала на $0,90, или 0,9%, до $96,68 за баррель.

«Нефть торгуется в соответствии с политикой Федеральной резервной системы и теми последствиями, которые она может иметь как для падения спроса, так и для доллара США », — заявил Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Неопределенность в отношении повышения ставок и слабые экономические данные привели к тому, что оба нефтяных контракта в четверг упали до минимума, который был ниже уровня закрытия 23 февраля.

Тем не менее и Brent, и WTI отыграли почти все потери к концу торговой сессии. Однако опасения по поводу перспектив спроса продолжали сдерживать цены на нефть.

«Настроению не способствовали новые вспышки COVID-19 в Китае, которые угрожают остановить восстановление спроса. Высокие цены также, по-видимому, снизили спрос на бензин в США », — говорят аналитики ANZ Research.

Объем производства нефтеперерабатывающих заводов Китая в июне сократился почти на 10% по сравнению с годом ранее, при этом объем производства за первое полугодие снизился на 6%, что стало первым годовым снижением за период как минимум с 2011 года.

Тем временем президент США Джо Байден в пятницу вылетит в Саудовскую Аравию, где примет участие в саммите союзников по Персидскому заливу и призовет их добывать больше нефти.

Тем не менее, резервные мощности в странах-членах Организации стран-экспортеров нефти заканчиваются, и большинство производителей работают на максимальной мощности, и неясно, сколько дополнительных мощностей Саудовская Аравия может быстро вывести на рынок.