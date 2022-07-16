Опалювальний сезон: Уряд готується до будь-яких сценаріїв

«Нафтогаз» має накопичити 19 млрд кубів блакитного палива

Опалювальний сезон: Уряд готується до будь-яких сценаріїв
© depositphotos / LCalek

Нарощування запасів газу й вугілля та готовність до екстрених ситуацій — серед основних аспектів підготовки до опалювального сезону - повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 15 липня.

За його словами, Уряд вже три місяці активно веде підготовку до різних сценаріїв проходження опалювального сезону. Створений відповідний штаб на найвищому рівні.

«Продовжується закачування газу в українські підземні газові сховища. Станом на сьогодні Україна вже має 11,3 млрд кубів газу. Всього з початку року було закачано майже 3 млрд кубометрів блакитного палива. Створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи. Попри воєнні дії, видобуток газу державною компанією «Укргазвидобування» майже не зменшився. «Нафтогазу» поставлене завдання до початку опалювального сезону мати у сховищах 19 млрд куб. м газу», — зазначив Денис Шмигаль.

Станом на середину липня Україна вже має 1,5 млн тонн вугілля. Як підкреслив Прем’єр-міністр, це у два з половиною рази більше, ніж визначені офіційними документами гарантовані запаси на цей час.

«Продовжуємо нарощувати й власний видобуток. Формуємо домовленості з країнами-партнерами, аби на початок опалювального сезону наші запаси складали надійні понад 2 млн тонн», — зауважив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр також відзначив, що Уряд виділив 1,4 млрд грн на закупівлю резервного обладнання для регіонів, у яких можуть виникнути екстрені ситуації: «Коли твій географічний сусід — неадекватний терорист, маємо готуватися до будь-яких сценаріїв».


Артем Руденко, ZN.ua





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