Опалювальний сезон: Уряд готується до будь-яких сценаріїв

Нарощування запасів газу й вугілля та готовність до екстрених ситуацій — серед основних аспектів підготовки до опалювального сезону - повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 15 липня.

За його словами , Уряд вже три місяці активно веде підготовку до різних сценаріїв проходження опалювального сезону. Створений відповідний штаб на найвищому рівні.

«Продовжується закачування газу в українські підземні газові сховища. Станом на сьогодні Україна вже має 11,3 млрд кубів газу. Всього з початку року було закачано майже 3 млрд кубометрів блакитного палива. Створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи. Попри воєнні дії, видобуток газу державною компанією «Укргазвидобування» майже не зменшився. «Нафтогазу» поставлене завдання до початку опалювального сезону мати у сховищах 19 млрд куб. м газу», — зазначив Денис Шмигаль.

Станом на середину липня Україна вже має 1,5 млн тонн вугілля. Як підкреслив Прем’єр-міністр, це у два з половиною рази більше, ніж визначені офіційними документами гарантовані запаси на цей час.

«Продовжуємо нарощувати й власний видобуток. Формуємо домовленості з країнами-партнерами, аби на початок опалювального сезону наші запаси складали надійні понад 2 млн тонн», — зауважив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр також відзначив, що Уряд виділив 1,4 млрд грн на закупівлю резервного обладнання для регіонів, у яких можуть виникнути екстрені ситуації: «Коли твій географічний сусід — неадекватний терорист, маємо готуватися до будь-яких сценаріїв».