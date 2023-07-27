Уряд спростив процедуру оформлення субсидій

Українцям не доведеться збирати числені довідки.

На засіданні 25 липня уряд ухвалив рішення, яке автоматизує оформлення житлових субсидій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує ZN.ua.

Як зауважив Шмигаль, ухвалене рішення вдосконалює механізм швидкого надання житлових субсидій та робить соціальну підтримку тих, хто її потребує, ще більш адресною та доступною.

«Минулого місяця Уряд встановив порядок, за яким уже не треба збирати численні довідки, достатньо подати спрощену заяву для отримання субсидії. Зокрема через Дію, сайт або додаток Пенсійного фонду. Після цього органи ПФУ самостійно збирають необхідні дані з офіційних джерел», — зауважив Шмигаль.

Зокрема, рішення забезпечить автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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