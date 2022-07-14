Германия полностью прекратит закупать роSSийский уголь 1 августа, а нефть — с 31 декабря

Германия полностью прекратит закупать роSSийский уголь 1 августа, а роSSийскую нефть — с 31 декабря. Об этом заявил заместитель министра финансов Германии Йорг Кукис, сообщает Reuters.

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Главной задачей будет восполнение огромного пробела, который останется, когда ЕС откажется от 158 миллиардов кубометров газа в год, поставляемых Россией , отметил Кукис.

Он добавил, что ранее на РФ приходился импорт 40% угля и 40% нефти в Германию.

«Каждый, кто знает историю нефтепровода „Дружба“, который уже был инструментом влияния СССР на Восточную Европу, понимает, что избавиться от этой зависимости — нетривиальное дело, но это то, чего мы достигнем через несколько месяцев», — заявил Кукис.

Он подчеркнул, что хотя США и Катар могут вместе поставлять около 30 миллиардов кубометров газа в Европу, это все еще оставляет огромный пробел.

Он также добавил, что, хотя Германия сосредоточена на переходе к нулевому уровню выбросов, газ будет важен для энергетического перехода.

Напомним