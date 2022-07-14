Германия полностью прекратит закупать роSSийский уголь 1 августа, а нефть — с 31 декабря
Германия полностью прекратит закупать роSSийский уголь 1 августа, а роSSийскую нефть — с 31 декабря. Об этом заявил заместитель министра финансов Германии Йорг Кукис, сообщает Reuters.
Главной задачей будет восполнение огромного пробела, который останется, когда ЕС откажется от 158 миллиардов кубометров газа в год, поставляемых Россией, отметил Кукис.
Он добавил, что ранее на РФ приходился импорт 40% угля и 40% нефти в Германию.
«Каждый, кто знает историю нефтепровода „Дружба“, который уже был инструментом влияния СССР на Восточную Европу, понимает, что избавиться от этой зависимости — нетривиальное дело, но это то, чего мы достигнем через несколько месяцев», — заявил Кукис.
Он подчеркнул, что хотя США и Катар могут вместе поставлять около 30 миллиардов кубометров газа в Европу, это все еще оставляет огромный пробел.
Он также добавил, что, хотя Германия сосредоточена на переходе к нулевому уровню выбросов, газ будет важен для энергетического перехода.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Германия заявила, что готова поддержать немедленное эмбарго ЕС на роSSийскую нефть. Это может позволить Европе ввести такой запрет в течение нескольких дней,