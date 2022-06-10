РоSSийский «Сбербанк» прекратил расчеты в китайских юанях

РоSSийский «Сбербанк» с 7 июня прекратил производить платежи бизнеса по внешнеторговым договорам в юанях. Решение коснулось корпоративных клиентов, пишет «Коммерсант».

РоSSийский «Сбербанк» прекратил расчеты в китайских юанях

Что случилось

По словам собеседника, платежи в юанях приостановлены временно.

«Это коснулось корпоративных клиентов-участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях. Сейчас банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и возобновления расчетов», — сообщили в банке.

Товарооборот Китая и РоSSии за январь-апрель вырос на 25,9% в годовом выражении, показатель достиг $51,09 млрд. Экспорт из Китая в РоSSию вырос на 11,3%, импорт в КНР из РФ — на 37,8%.

Санкции против Сбербанка

Как писал Минфин, 2 июня послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против РоSSии, в который вошло частичное нефтяное эмбарго, а также отключение от системы Swift трех роSSийских банков.

23 мая в Казахстане заблокировали $21,6 млн на корреспондентских счетах дочерних структур трех роSSийских банков. Решение было принято в связи с международными санкциями.







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