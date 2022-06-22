РоSSийские «Сбербанк» и ВТБ приостановили валютные переводы

Крупнейший роSSийский банкСбербанк, а также банк ВТБ приостановили возможность перевода валюты в другие роSSийские банки. Об этом пишет «Коммерсант».

РоSSийские «Сбербанк» и ВТБ приостановили валютные переводы

В колцентрах банков объяснили эти ограничения невозможностью гарантировать осуществление подобных трансакций в «текущей ситуации».

«О валютных переводах между банками, даже в отношении РоSSии, они могут быть ограничены в связи с текущей ситуацией. Банк не может гарантировать, что валютный перевод в другой банк у вас пройдет. Только если конвертировать деньги в рубли и уже в рублях их переводить», — рассказал представитель «Сбербанка».

Из официального мобильного приложения банка уже удалена опция валютных переводов.

Аналогичным образом ситуацию прокомментировали и в ВТБ: «В настоящее время переводы в другие банки в валюте приостановлены. Из других банков в банк ВТБ вы тоже не сможете перевести в валюте».

Сроки обновления доступа к опциям в финансовых организациях не указали.





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