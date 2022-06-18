Проблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоек
Импортные алкогольные напитки в ресторанах РФ могут быть заменены настойками, информирует
В РоSSии скоро может закончиться импортный алкоголь, поскольку иностранные компании прекратили работу в стране из-за санкций. РоSSийские рестораны будут вынуждены перейти на местные настойки и подавать их в коктейлях своим посетителям, поскольку запасы импортных спиртных напитков могут закончиться осенью. Об этом сообщил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов,
Без виски и вермута
В РоSSию крепкий алкоголь (ром, виски, джин) и вермут поставляли через дистрибьюторов крупные зарубежные компании, прекратившие свою работу в РоSSии. Среди них американская компания Brown-Forman, производящая виски Jack Daniel's и водку Finlandia.
«Сейчас допродаются склады, где остались какие-то партии. Алкоголь объективно заканчивается, и когда пойдет новый и откуда – никто не знает», – сообщил Миронов.
По словам Миронова, в РоSSии с вином дела обстоят получше, поскольку в стране работают десятки компаний, поставляющих вино из Европы. Он добавил, что они ищут варианты поставки в обход санкций через Армению, Китай и Казахстан.