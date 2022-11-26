Супермаркети в Україні через блекаут переходять на генератори: які продукти найближчим часом подорожчають

На фоні відключень електроенергії багато супермаркетів переходять на бензинові та дизельні генератори. Так як заправка генератора задоволення не з дешевих, це неминуче позначиться на вартості низки продуктів. Також відсутність стабільного електропостачання може спровокувати дефіцит деяких продуктів через скорочення виробництва.

У Всеукраїнській аграрній раді повідомляють, що перехід на генератори призведе до подорожчання лише енергоносіїв вчетверо. Дизпаливо на сьогоднішній день коштує близько 50 гривень за літр, а на виробництво одного кіловату електрики йде півлітра палива, тобто 25 гривень.

Очікується, що в першу чергу на полицях супермаркетів можуть подорожчати овочі, оскільки овочесховища потребують постійного підключення до джерела електроенергії.

Також відсутність електропостачання вдарить по молочній галузі. У Спілці молочних підприємств України розповіли, що перехід на генератори призведе не лише до зростання вартості молочної продукції, а й скоротить обсяги виробництва, зменшить заробітні плати працівників підприємств, також зменшиться поголів'я корів через відсутність збуту молока тощо.

Подорожчає і м'ясо. Зокрема, птахопідприємства вже заявили про дестабілізацію роботи через відключення електрики. Це призведе до збільшення собівартості виробництва, втрати продуктивності та порушення технологічних процесів. Підприємства постачають генераторами інкубатори, оскільки відключення електроенергії призводить до значних виробничих втрат закладених на інкубацію яєць та недоотримання молодняку.

Раніше повідомлялося, які продукти у грудні подорожчають найбільше.