Обход санкций: РоSSийские компании переезжают из Швейцарии в ОАЭ — Bloomberg
В результате введения санкций Евросоюзом и Швейцарией против РФ, роSSийские предприниматели начали активно открывать бизнес в Дубае. Так они смогут обойти ограничения. Об этом
«Дом» для посредников
Отмечается, что в течение десятилетий Швейцария была своеобразным «домом» для посредников, помогавших искать роSSийским производителям покупателей со всего мира. Теперь ужесточение санкций побуждает бизнесменов из РФ к миграции, в том числе в ОАЭ.
Три крупнейших производителя нефти в РФ сейчас проверяют Дубаи на предмет торговых операций. В то же время, несколько других компаний уже переехали туда.
Постепенные санкции усложнили торговлю роSSийских государственных компаний, в том числе занимающихся экспортом товаров из РФ.
Как пишет агентство, проблемой стали и неофициальные санкции — банки отозвали кредитные линии, важные для финансирования сделок, а судоходные компании и страховщики перестают предоставлять свои услуги россиянам.
Так, крупные производители нефти РФ — «Роснефть», «Газпром Нефть» и «Лукойл» — рассматривают возможность открытия офисов в Дубае.
Некоторые компании уже находятся в процессе переезда. В частности, зерновой трейдер Solaris Commodities, угольная компания Suek AG и EuroChem Group AG, торгующая роSSийскими минеральными удобрениями.