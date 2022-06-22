Обход санкций: РоSSийские компании переезжают из Швейцарии в ОАЭ — Bloomberg

В результате введения санкций Евросоюзом и Швейцарией против РФ, роSSийские предприниматели начали активно открывать бизнес в Дубае. Так они смогут обойти ограничения. Об этом сообщает «Бизнес.Цензор» со ссылкой на Bloomberg .

Обход санкций: РоSSийские компании переезжают из Швейцарии в ОАЭ — Bloomberg
Фото: delo.ua

«Дом» для посредников

Отмечается, что в течение десятилетий Швейцария была своеобразным «домом» для посредников, помогавших искать роSSийским производителям покупателей со всего мира. Теперь ужесточение санкций побуждает бизнесменов из РФ к миграции, в том числе в ОАЭ.

Три крупнейших производителя нефти в РФ сейчас проверяют Дубаи на предмет торговых операций. В то же время, несколько других компаний уже переехали туда.

Постепенные санкции усложнили торговлю роSSийских государственных компаний, в том числе занимающихся экспортом товаров из РФ.

Как пишет агентство, проблемой стали и неофициальные санкции — банки отозвали кредитные линии, важные для финансирования сделок, а судоходные компании и страховщики перестают предоставлять свои услуги россиянам.

Так, крупные производители нефти РФ — «Роснефть», «Газпром Нефть» и «Лукойл» — рассматривают возможность открытия офисов в Дубае.

Некоторые компании уже находятся в процессе переезда. В частности, зерновой трейдер Solaris Commodities, угольная компания Suek AG и EuroChem Group AG, торгующая роSSийскими минеральными удобрениями.





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