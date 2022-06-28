Байден ввел 35% пошлины на роSSийские товары. Деньги от повышения тарифов пойдут Украине

Президент США Джо Байден повысил пошлину на некоторые товары из РоSSии, деньги от повышения тарифов будут переданы Украине. Об этом сообщается в прокламации на сайте Белого дома, пишет Лига.

Фото: economy.24tv.uа

Что известно

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что Байден повысил на 35% таможенные тарифы на роSSийскую продукцию, не запрещенную для ввоза в США .

США будут осуществлять мониторинг имплементации указанных таможенных ставок и могут принять решение по их пересмотру.

Ермак напомнил, что по итогам саммита G7 была достигнута договоренность, что деньги от повышения пошлины на роSSийский экспорт будут переданы Украине.

«Таким образом РоSSию заставят платить за войну», — резюмировал глава ОП.

Напомним

Лидеры стран Большой семерки в понедельник, 27 июня, обнародовали совместное заявление о поддержке Украины.

В нем говорится, что страны G7 будут оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь «столько, сколько понадобится».