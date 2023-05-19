США ввели санкції проти тих, хто допомагає РФ їх обходити

А також проти осіб, які допомагають Росії забезпечувати військово-промислові ланцюги постачання і майбутні енергетичні доходи.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело санкції проти 22 фізичних та 104 юридичних осіб, діяльність яких поширюється на 20 країн та юрисдикцій, і які допомагали Росії обходити введені проти неї санкції за розв’язану війну проти України. Про це повідомляє Мінфін США .

Крім того, Державний департамент США визначив або ідентифікував як заблоковане майно майже 200 фізичних та юридичних осіб, суден та літаків.

Міністерство торгівлі США , в свою чергу, посилило обмеження експорту деяких товарів до Росії, які їй можуть допомагати вести бойові дії - для цього введені санкції проти 69 російських компаній, однієї вірменської та однієї киргизстанської.