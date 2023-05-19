США ввели санкції проти тих, хто допомагає РФ їх обходити

А також проти осіб, які допомагають Росії забезпечувати військово-промислові ланцюги постачання і майбутні енергетичні доходи.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело санкції проти 22 фізичних та 104 юридичних осіб, діяльність яких поширюється на 20 країн та юрисдикцій, і які допомагали Росії обходити введені проти неї санкції за розв’язану війну проти України. Про це повідомляє Мінфін США.

Крім того, Державний департамент США визначив або ідентифікував як заблоковане майно майже 200 фізичних та юридичних осіб, суден та літаків.

Міністерство торгівлі США, в свою чергу, посилило обмеження експорту деяких товарів до Росії, які їй можуть допомагати вести бойові дії - для цього введені санкції проти 69 російських компаній, однієї вірменської та однієї киргизстанської.

Загалом сьогодні США ввели понад 300 санкцій, спрямованих проти воєнної машини Кремля.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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