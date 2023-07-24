В Україні ввели в обіг оновлену купюру номіналом 1000 гривень

Нацбанк випустив в обіг оновлені купюри номіналом 1000 грн. Банкноти практично не відрізняються від тих, що були випущені у 2019 році. Однак, їх доповнили одним елементом.

В Україні ввели в обіг оновлені купюри: як вони виглядають

Так, нові банкноти зразка 2019 року відрізняються від своїх попередників підписом голови НБУ – на них розписався нинішній керівник регулятора Андрій Пишний.

Ці купюри 20 липня з'явилися у вжитку разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску. Їх ввели на заміну зношених та пошкоджених банкнот.

В Україні ввели в обіг оновлені купюри: як вони виглядають

Нагадаємо, вперше банкнота найвищого номіналу - 1 000 гривень, увійшла в Україні в обіг 25 жовтня 2019 року. На її лицьовому боці зображено портрет Володимира Вернадського. Ця банкнота має понад 20 елементів захисту, які дозволяють гарантовано підтвердити її достовірність. Вона відрізняється від інших номіналів за розміром та кольором.

При зміні кута нахилу 1000-гривневої банкноти спостерігається кінетичний ефект – поступові переходи кольору від золотистого до нефритового. Як і на інших українських банкнотах, на 1000-гривневій нанесено мікротексти - повторювані написи, які можна прочитати за допомогою збільшувального скла.

Також купюра має так звану "віконну" захисну стрічку із зображенням номіналу "1000" та Малого Державного Герба України. При зміні кута нахилу банкноти також спостерігається кінетичний ефект.

У 2021 році НБУ випустив пам'ятну банкноту номіналом 1000 гривень. Вона зроблена по зразку 2019 року, але містить айдентику "30 років незалежності України". Тоді ж було випущено і пам'ятну банкноту номіналом 50 гривень. Тираж кожної з банкнот тоді становив 30 000 штук.

Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня 2023 року в Україні остаточно виведуть з обігу застарілі монети.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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