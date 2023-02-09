У Форвард Банк ввели тимчасову адміністрацію

Національний банк визнав неплатоспроможним Форвард Банк, який належить росіянину Рустаму Таріко. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Фінансовий стан банку суттєво погіршився з моменту віднесення банку до категорії проблемних.

"Падіння капіталу продовжилося без перспектив його поліпшення", - констатували в НБУ.

Так, 24 листопада 2022 року Правління Національного банку України, керуючись статтею 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ухвалило рішення віднести АТ "БАНК ФОРВАРД" до категорії проблемних. Підставою для такого рішення стало встановлення факту здійснення АТ "БАНК ФОРВАРД" ризикової діяльності за ознакою недостатності доходів банку, що створює в майбутньому ризик зменшення його регулятивного капіталу та порушення встановлених Національним банком економічних нормативів капіталу.

Проте, 8 лютого, у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку після віднесення його до категорії проблемних, банк було визнано неплатоспроможним. НБУ також урахував подальше суттєве й незворотне погіршення фінансового стану цього банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення та неможливість і недостатність запланованої АТ "БАНК ФОРВАРД" капіталізації.

Сьогодні ж, 8 лютого, Фонд гарантування вкладів розпочав процедуру виведення Форвард Банку з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 8 лютого 2023 року до 7 березня 2023 року (включно). Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Тимчасовим адміністратором призначено провідного економіста відділу запровадження тимчасової адміністрації управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Павелко Олену.

Про час та порядок виплат вкладникам Форвард Банку стане відомо пізніше, дізнатися про це можна буде на сайті Фонду, банку та у його відділеннях.

Нагадаємо, Національний банк України готує також зміни до закону, які дозволять націоналізувати Сенс Банк (раніше Альфа-Банк). Відповідне розпорядження дав голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо також, що під час дії воєнного стану, відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", передбачено повне відшкодування Фондом гарантування коштів вкладникам на період воєнного стану.

Тобто, на сьогоднішній день відшкодування вкладів населенню відбувається не в межах гарантованої суми – 200 тис. грн, а на всі 100%.

А через три місяці після припинення або скасування дії військового стану гарантована сума за вкладами становитиме не менше ніж 600 000 грн.