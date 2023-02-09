У Форвард Банк ввели тимчасову адміністрацію

Про порядок виплат вкладникам Форвард Банку стане відомо пізніше, інформує ZN.ua.

У Форвард Банк ввели тимчасову адміністрацію
© Фото из открытых источников

Національний банк визнав неплатоспроможним Форвард Банк, який належить росіянину Рустаму Таріко. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Фінансовий стан банку суттєво погіршився з моменту віднесення банку до категорії проблемних.

"Падіння капіталу продовжилося без перспектив його поліпшення", - констатували в НБУ.

Так, 24 листопада 2022 року Правління Національного банку України, керуючись статтею 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ухвалило рішення віднести АТ "БАНК ФОРВАРД" до категорії проблемних. Підставою для такого рішення стало встановлення факту здійснення АТ "БАНК ФОРВАРД" ризикової діяльності за ознакою недостатності доходів банку, що створює в майбутньому ризик зменшення його регулятивного капіталу та порушення встановлених Національним банком економічних нормативів капіталу.

Проте, 8 лютого, у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку після віднесення його до категорії проблемних, банк було визнано неплатоспроможним. НБУ також урахував подальше суттєве й незворотне погіршення фінансового стану цього банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення та неможливість і недостатність запланованої АТ "БАНК ФОРВАРД" капіталізації.

Сьогодні ж, 8 лютого, Фонд гарантування вкладів розпочав процедуру виведення Форвард Банку з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 8 лютого 2023 року до 7 березня 2023 року (включно). Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Тимчасовим адміністратором призначено провідного економіста відділу запровадження тимчасової адміністрації управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Павелко Олену.

Про час та порядок виплат вкладникам Форвард Банку стане відомо пізніше, дізнатися про це можна буде на сайті Фонду, банку та у його відділеннях.

Нагадаємо, Національний банк України готує також зміни до закону, які дозволять націоналізувати Сенс Банк (раніше Альфа-Банк). Відповідне розпорядження дав голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо також, що під час дії воєнного стану, відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", передбачено повне відшкодування Фондом гарантування коштів вкладникам на період воєнного стану.

Тобто, на сьогоднішній день відшкодування вкладів населенню відбувається не в межах гарантованої суми – 200 тис. грн, а на всі 100%.

А через три місяці після припинення або скасування дії військового стану гарантована сума за вкладами становитиме не менше ніж 600 000 грн.

За матеріалами: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб / НБУ /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Корпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війниКорпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війни
Зеленський розказав, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу Україні через United24Зеленський розказав, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу Україні через United24
ЄС у чотири рази збільшить постачання електроенергії в УкраїнуЄС у чотири рази збільшить постачання електроенергії в Україну
США вперше передадуть конфісковані у російського олігарха гроші на допомогу УкраїніСША вперше передадуть конфісковані у російського олігарха гроші на допомогу Україні
Україна отримала нову партію допомоги від ЄС: що до неї увійшлоУкраїна отримала нову партію допомоги від ЄС: що до неї увійшло
Блок рекламы


Похожие новости
Коломойський за допомогою українських судів намагається розвалити ізраїльський позов ПриватбанкуКоломойський за допомогою українських судів намагається розвалити ізраїльський позов Приватбанку
8 приватних і один державний банк допомагали гральному бізнесу приховувати кошти від оподаткування8 приватних і один державний банк допомагали гральному бізнесу приховувати кошти від оподаткування
Валютні резерви Нацбанку на найвищому рівні за час війниВалютні резерви Нацбанку на найвищому рівні за час війни
Господарський суд розгляне клопотання маловідомого ФОП щодо приватизації ПриватбанкуГосподарський суд розгляне клопотання маловідомого ФОП щодо приватизації Приватбанку
НБУ готує до націоналізації один з банків - ЗМІНБУ готує до націоналізації один з банків - ЗМІ
Ротшильди планують зробити свій інвестбанк приватним – Financial TimesРотшильди планують зробити свій інвестбанк приватним – Financial Times
В Україні розкрили список банківських боржниківВ Україні розкрили список банківських боржників
Нацбанк відреагував на погіршення ситуації на валютному ринкуНацбанк відреагував на погіршення ситуації на валютному ринку
Рекорд за 55 років: центробанки різних країн різко збільшили покупку золотаРекорд за 55 років: центробанки різних країн різко збільшили покупку золота
Українці в січні поставили рекорд з купівлі доларів — НацбанкУкраїнці в січні поставили рекорд з купівлі доларів — Нацбанк
Последние новости
Подгружаем последние новости