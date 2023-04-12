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2023-04-12
Канада ввела санкції проти ключових банків Білорусі, зокрема й Нацбанку
Під обмеження потрапили дев’ять установ фінансового сектору країни.
Канада ввела санкції проти дев'яти установ фінансового сектору Білорусі, зокрема і проти Національного банку країни. Відповідне рішення
Крім Нацбанку Білорусі, під обмеження канадського уряду потрапили найбільші державні та комерційні банки країни — «Беларусбанк», «Білагропромбанк», «БПС-Сбербанк», «Пріорбанк», «Банк БелВЕБ», «Белгазпромбанк», «ВТБ-Банк» та «Статусбанк».
У повідомленні наголошується, що дії Білорусі є серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, «яке призвело або може призвести до серйозної міжнародної кризи».
Юлія Лавришин, ZN.ua