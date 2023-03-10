Электроэнергия в Украине подорожает уже в апреле

Тарифы на электроэнергию для населения могут измениться уже в апреле. Несмотря на действие моратория на повышение коммунальных тарифов, после завершения отопительного сезона правительство имеет право пересмотреть тарифы. В частности, чиновники уже нарабатывают возможные механизмы формирования новых платежек за свет.

Единого мнения по поводу того, как именно будут повышать тарифы, чтобы довести их до уровня рыночных, в правительстве еще не решили. Однако причин на это предостаточно, что говорит о неизбежности процесса.

О возможном повышении тарифов на электроэнергию первым заявил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский, затем о подобных планах правительства рассказал советник премьера Юрий Бойко. Свое мнение по этому поводу выразил и эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко, и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В начале марта премьер Денис Шмыгаль официально подчеркнул, что до конца отопительного сезона тарифы не будут трогать. А когда тарифы повысят, то самые социально незащищенные украинцы этого на себе не ощутят. Уязвимые категории украинцев премьер пообещал обеспечить субсидиями, чтобы они не ощутили на себе рост цен.

"Со стороны правительства и Президента мы, однозначно, можем обещать, что уязвимые версты населения не могут пострадать из-за реализации каких-либо проектов по развитию, восстановлению, стабилизации и развитию энергорынка в Украине", - заявил Шмыгаль.

Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко в свою очередь рассказал о наличии 10 возможных вариантах повышения тарифов для населения после окончания отопительного сезона. Кто-то предлагает сделать градацию с повышением тарифа в зависимости от объема потребления более многоступенчатой. Кто-то считает, что вообще от нее нужно отказаться, поскольку такой подход, при котором стоимость электричества зависит от объема потребления, нельзя назвать рыночным. Сам Юрий Бойко склоняется именно ко второму варианту.

По мнению эксперта по жилищно-коммунальным услугам Олега Попенко, тарифы должны расти в разрезе роста потребления. Тот, кто больше потребляет — будет больше платить.

На сегодняшний день в Украине действуют два тарифа, которые зависят от количества потребленных киловатт. Если бытовой потребитель (домохозяйство) потребляет менее 250 киловатт-часов, то тариф составляет 1,44 гривны. А для тех, кто за месяц потребил более этого количества киловатт - 1,64 гривны.

Ходят слухи о том, что тарифы на электроэнергию могут вырасти в 4 раза, поскольку сейчас тариф для бытовых потребителей примерно в четыре раза ниже реальной цены. Однако точные цифры пока никто не называет. Если повышение будет градационным, то самый дешевый тарифы на электроэнергию может составить 5,76 грн.

По словам главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг рассматривает вопрос о минимальном пределе потребления электричества и установления новых тарифов на свет, которое будут зависеть от объема потребления.

По его словам, принцип распределения цен на электричество меняться не будет, но сами расценки будут изменены.

Ущаповский объяснил, что расчет тарифов на свет осуществляется с учетом разрушений в энергетической сфере и других факторов. В частности, сейчас украинцы все еще платят по 1,68 за киловатт, но из-за роSSийских ударов по объектам "Укрэнерго" и "Энергоатома" будет проблематично как раньше покрывать разницу в стоимости электричества. Поэтому государство вынуждено искать выход из этой ситуации.

Ранее сообщалось, что после очередного ракетного удара по Украине 9 марта облэнерго впервые за долгое время ввели отключения электроэнергии.